Caravana de kayaks reclaman Ley de Humedales

La Multisectorial Humedales arribó este martes al Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, con la caravana de kayaks que se inició hace una semana en Rosario y navegó por la cuenca del Río Paraná, y el miércoles marcharán desde Plaza de Mayo al Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de Ley de Humedales. La travesía náutica partió de Rambla Catalunya para recorrer 350 kilómetros, y en la tarde del miércoles sus participantes marcharán al Congreso, informó este martes a Télam Ivo Peruggino de la Multisectorial. “Alrededor de las 18 horas, una vez que lleguemos al Congreso, la Multisectorial Humedales Rosario entregará formalmente el petitorio que se trabajó en conjunto con organizaciones de todo el país, para que las comisiones que faltan y traban la ley, lo trabajen en conjunto, de manera unificada y simultánea”, aseguró. La caravana de más de 60 kayakistas pedirá a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda e Intereses Portuarios, Marítimos, Fluviales y Pesqueros, que continúen tratando el proyecto unificado de la Ley de Humedales. “La Multisectorial Humedales Rosario entregará formalmente el petitorio que se trabajó en conjunto con organizaciones de todo el país, para que las comisiones que faltan y traban la ley, lo trabajen en conjunto” IVO PERUGGINO La organización ecologista explicó que la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano “ya le dio tratamiento” a la iniciativa que pasó, con un texto que unificó 15 proyectos, a la comisión de Agricultura y Ganadería. “Hace más de seis meses que está cajoneado el proyecto en esa comisión, y cuando le dé dictamen aún falta que pase por otras dos comisiones para después pasar a ser votado en el recinto”, explicó Peruggino, quien añadió que buscan que las tres comisiones “trabajen en conjunto y saquen el dictamen antes de que pierda estado parlamentario como ha sucedido otros años”. Con respecto a la travesía, Peruggino comentó que se encontraron “con mucho apoyo de parte de la sociedad de todas las localidades por las que pasamos en la cuenca del Paraná y de muchas organizaciones socioambientales de todo el país.” Y afirmó que impulsan esa simbólica protesta “en medio de una grave situación socioambiental, marcada por una bajante histórica del Río Paraná” y en un contexto “de incendios crecientes en todo el Delta, al igual que el año pasado”. Los referentes de la Multisectorial precisaron que durante 2020 “se quemaron más de 400 mil hectáreas” y en lo que va de 2021 “continúa ese ritmo” y destacaron que se trata “de un territorio reconocido como sitio Ramsar (es un humedal designado como de importancia internacional)” porque allí se alojan múltiples reservas y parques nacionales y provinciales. “Sobrepasamos todos los límites geo-físicos del planeta y nos encontramos inmersos en un colapso eco-sistémico sin precedentes” IVO PERUGGINO “Para quienes prefieren los datos científicos, antes que las voces de los territorios, tenemos el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) que nos informa, con un consenso general, que sobrepasamos todos los límites geo-físicos del planeta y nos encontramos inmersos en un colapso eco-sistémico sin precedentes”, dijo sobre el trabajo presentado la semana pasada sobre los avances del cambio climático en el mundo. Por último, recordó que las tratativas “por una Ley que resguarde los humedales están por cumplir una década de trámite legislativo si se tiene en cuenta que el primer proyecto de Ley de Humedales fue presentado por Elsa Ruiz Díaz (FPV) al Congreso de la Nación en 2013”.

