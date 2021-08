“Marcha de las piedras”: el Gobierno puso en marcha la construcción de un espacio de memoria

El gobierno nacional dio el primer paso de cara a la construcción de un espacio de memoria a las víctimas del coronavirus en el país al reunir las piedras con nombres de personas fallecidas por la enfermedad que el lunes fueron colocadas en la Plaza de Mayo en el marco de la denominada “Marcha de las piedras”, que había sido convocada a través de las redes sociales. Así lo indicaron fuentes oficiales, quienes detallaron que, tras ser recogidas de Plaza de Mayo, las piedras fueron depositadas en el patio interno de la Casa Rosada que da al ingreso principal, sobre la calle Balcarce 50. “El gobierno nacional procedió a recoger las piedras que fueran depositadas con los nombres de las personas fallecidas para guardarlas adecuadamente y posteriormente encarar la construcción de un espacio en su memoria”, según se informó oficialmente este mediodía. La gente dejó depositadas las piedras en el marco de una movilización convocada a través de las redes sociales La marcha del lunes, convocada a través de las redes sociales. Foto: Maximiliano Luna. “En relación con la denominada “Marcha de las Piedras” que se realizó el lunes a la tarde en conmemoración de las víctimas del Covid-19, y finalizada la misma el gobierno nacional procedió a recoger las piedras que fueran depositadas con los nombres de las personas fallecidas”, agregaron las fuentes. “Para guardarlas adecuadamente y posteriormente encarar la construcción de un espacio en su memoria“, expresa un comunicado de Presidencia, divulgado en la mañana del martes. El lunes por la noche, fuentes oficiales habían adelantado la decisión de construir un espacio en memoria de los fallecidos por el coronavirus con las piedras con nombres de las víctimas que manifestantes dejaron en el centro porteño. La demostración central de la denominada “Marcha de las piedras” tuvo lugar el lunes en la Plaza de Mayo, donde la gente dejó depositadas las piedras, en el marco de una movilización convocada a través de las redes sociales.

Both comments and pings are currently closed.