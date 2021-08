Mas de 500 instituciones brownianas agasajaron a niños y niñas con regalos

En el marco del Mes de la Niñez, el Municipio de Almirante Brown avanzó con la entrega de más de 80.000 juguetes y juegos de mesa a niños, niñas y adolescentes en más de 500 instituciones de todas las localidades. “En esta fecha y este mes tan especial queremos hacer un reconocimiento a las instituciones intermedias de nuestro distrito por el trabajo que realizan con los niños y niñas en cada uno de los rincones de Almirante Brown tanto en las localidades como en los barrios”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. En este sentido, la entrega de los más de 80.000 juguetes, juegos lúdicos y de mesa comenzó a principio de mes y se terminará de concretar en las próximas dos semanas en el marco de las actividades por el “Mes de las Infancias”, a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local junto con otras áreas de la Comuna. Las más de 500 instituciones intermedias beneficiadas incluyen hogares, comedores, merenderos, Puntos de Integración Comunitaria (PIC), clubes barriales, sociedades de fomento y entidades religiosas, entre otros establecimientos que acompañan de forma cotidiana con el desarrollo de niños y niñas en todos los barrios y localidades de Almirante Brown. Es importante mencionar que la entrega de los regalos se realiza, en primer lugar, en los distintos establecimientos para que luego se entreguen a la comunidad, siempre respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social.

