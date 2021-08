Emotiva conmemoración del aniversario de Burzaco en el monumento a la Bandera

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó el acto de conmemoración del 156° aniversario del origen de Burzaco, en el marco de los 78 años de la creación del primer monumento a la Bandera Nacional, que se erige en la Plaza Manuel Belgrano, donde se llevó a cabo el acto, en esa querida localidad browniana. Acompañaron al jefe comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolas Jawtuschenko, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, la delegada municipal, Andrea Capasso, el presidente de la Asociación Japonesa de Burzaco, Masateru Gaja, entre otros representantes de diversas entidades educativas e intermedias de Burzaco y de las fuerzas de seguridad. Luego de la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, y de una acción de gracias y bendición a cargo del Padre Osvaldo, se colocó una ofrenda floral al pie del Monumento de la Bandera. Entre tanto, las autoridades presentes entregaron banderas de ceremonia a los directivos de la escuela N° 59 al cumplirse sus cincuenta años al servicio de la comunidad y a la Escuela Primaria “Bernardino Rivadavia”. También fueron reconocidas diversas entidades por su aporte convirtiendo sus instalaciones en Centros de Vacunación contra el Covid-19. En la ocasión, Cascallares agradeció a todos los presentes por ser parte de la jornada e hizo un reconocimiento a todas las escuelas de Burzaco por su enorme trabajo para seguir creando ciudadanía y a las instituciones intermedias por su aporte en medio de la pandemia. “Hoy.es un día especial para valorar a toda la nuestra comunidad, muchas gracias y sigamos trabajando para poner a la Argentina de pie” sostuvo Cascallares. Por su parte, en representación de las entidades de bien público de Burzaco, María Gómez -tesorera de la Sociedad de Fomento Primera Junta- agradeció al Municipio por el acompañamiento y el trabajo articulado con cada una de las instituciones más aún en el marco de pandemia. Hizo lo propio la directora de la escuela NRO. 59 Claudia Miró, que se mostró emocionada de ser parte de la creciente institución educativa. Las entidades que fueron reconocidas por el Municipio son: La Sociedad de Fomento Primera Junta, el Club Social y Deportivo Arzeno, y el club Social Atlético Pueyrredón. El acto se cerró con el tradicional feliz cumpleaños para la querida localidad de Burzaco. También participaron de la jornada, entre otros, el subsecretario de seguridad local, Martín Borsetti, en representación del jefe de Gendarmería Nacional sección Almirante Brown, el 1er alférez Ezequiel Giménez, el superintendente de seguridad AMBA Sur, comisario mayor, Andrés Acuña, el comisario de la 2da. de Burzaco, César Cacioli, la directora de Educación Primaria Karina Philips y representantes de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y de la Unión Industrial.

