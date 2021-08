Ya se pueden consultar los padrones para las PASO

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó este viernes que ya están disponibles los padrones definitivos para ser consultados por la ciudadanía, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizarán el próximo 12 de septiembre. “¡Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación!”, convocó la CNE desde su cuenta de Twitter. Lo que hay que saber • Desde la Cámara se informó que “los electores argentinos residentes en el exterior solo se encuentran habilitados para votar en las elecciones generales” previstas para el 14 de noviembre próximo. • En los comicios se habilitarán no más de ocho mesas de votación por establecimiento, con el fin de evitar la aglomeración de personas. • Se implementará una franja horaria para quienes integren los grupos de riesgo, y se utilizarán elementos de protección personal e higiene, en el marco de la pandemia de coronavirus. • Se incluirá la figura del “facilitador sanitario”, quien deberá hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención contra el coronavirus. Reunión del ministro del Interior y la CNE El jueves, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el presidente de la CNE, Santiago Corcuera, dialogaron en torno a la organización de las PASO y las elecciones generales de este año en el marco de la pandemia. Durante el encuentro, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, de Pedro y Corcuera continuaron trabajando en una agenda centrada en perfeccionar los recaudos sanitarios acordados en el protocolo sanitario para los comicios. Ambos funcionarios se comprometieron a seguir coordinando las acciones necesarias para asegurar el nivel de participación habitual, tanto en las PASO del 12 de septiembre próximo como en la general del 14 de noviembre, informaron fuentes oficiales.

