Cascallares y Malena Galmarini inauguraron una red cloacal y recorrieron otro renovado espacio público

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, inauguraron una nueva red de cloacas en la localidad de Malvinas Argentinas, y recorrieron la puesta en valor de la plaza Ona. La jornada comenzó en el cruce de Rodríguez Peña y Juan Larrea, en el barrio Ona, donde el jefe comunal y la titular de AySA recorrieron el espacio verde donde se construyeron veredas, se puso en valor el sector de ceremonial, se colocó un nuevo equipamiento de hormigón, juegos infantiles y mobiliario urbano, además de trabajos de forestación y parquización. Posteriormente, se trasladaron unos metros hasta las casas de Walter y Pablo, dos vecinos del barrio, donde concretaron la inauguración simbólica de la nueva red cloacal que beneficiará directamente a 2.400 vecinos y vecinas. Este avance fue posible gracias a la conexión de casi 5 mil metros de cañerías, en el marco de una obra coordinada con Aysa y ejecutada mediante el plan Cloaca+Trabajo con las cooperativas 2 de Abril, 20 de junio y 29 de Mayo. “La verdad que es un día muy importante para Almirante Brown. Hace muy poco inauguramos obras de agua potable, saldando una problemática histórica en este barrio de hace más de 20 años y hoy, junto a Malena Galmarini, haciendo lo propio con la red cloacal y la también la puesta en valor de esta querida plaza”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, el jefe comunal remarcó que “todos estos avances son concretos y benefician directamente a la salud de nuestros vecinos y vecinas, todo gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández de poner recursos en un área central”. Galmarini, en tanto, sostuvo que “Almirante Brown es uno de los Municipios con los que mejor podemos trabajar y eso es central para que las obras se realicen más rápido, por eso este barrio es un gran ejemplo ya que esperaba desde hace mucho tiempo estas mejoras”. “Nuestras vecinas y vecinos necesitan mejorar su calidad de vida y todas estas obras apuntan en ese sentido. Para nosotros, mejor que prometer es realizar, y estos actos de habilitación de redes son pura emoción porque son sinónimo de salud, bienestar, trabajo, cuidado del medioambiente y, fundamentalmente, de un Estado presente”, agregó. Junto a Cascallares y Galmarini estuvieron también el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani, la precandidata a diputada nacional del “Frente de Todos” Mónica Litza, y los precandidatos a diputados bonaerenses, Nicolás Russo y Ayelén Rasquetti. Además, también dijeron presente el director Regional Oeste de AySA, Domingo Saffioti; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el director de Trabajo con la Comunidad, Alejandro Torres, el concejal del Frente de Todos, Mario Serrano, y la delegada Antonella Nápoli, entre otras autoridades.

