Capacitación para programar, una computadora e internet gratis, los ejes de “Argentina Programa”

El presidente Alberto Fernández encabeza el lanzamiento de la segunda etapa de “Argentina Programa”, plan mediante el que se capacitará a 60 mil jóvenes y comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet. El evento será ante unos 20.000 jóvenes de todo el país durante la apertura de la Semana de las Juventudes. “Argentina Programa” es un plan de formación de programadores que ofrece oportunidades para que accedan de manera igualitaria a los empleos del futuro que hoy son demandados por el sector del software, informó el Gobierno nacional. En esta segunda etapa se capacitarán a 60 mil jóvenes desde su actual lanzamiento hasta fin de año. La iniciativa lanzada por los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo consiste en una capacitación en dos etapas: una en un curso asincrónico de dos meses sobre introducción a la programación, y otra que implica una cursada en modalidad mixta durante seis meses con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector. El evento será ante unos 20.000 jóvenes de todo el país durante la apertura de la Semana de las Juventudes. “Argentina Programa” permite que cada joven que cumpla con requisitos de avances en el curso pueda acceder a una tarjeta del Banco Nación con 100 mil pesos de subsidio para adquirir computadoras y un estímulo del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que otorgará tarjetas para conexión gratuita a Internet. La Semana de las Juventudes, que se desarrollará entre este lunes y el viernes 13 de agosto en Tecnópolis, organiza el primer Hackaton de “Argentina Programa” y tendrá actividades que involucrarán a miles de jóvenes que podrán participar en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas. Otra iniciativa Además del anterior, se pondrá en marcha para jóvenes el programa “Te Sumo”, que promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten personas de 18 a 24 años se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales y reciban un apoyo económico del Estado. Ese programa ya inscribió a 7.500 jóvenes y unas 150 pequeñas y medianas empresas. Además, más de 20.000 personas ingresaron a la plataforma del Ministerio de Trabajo que apunta a conectar trabajadores y trabajadoras en búsqueda activa de empleo con ofertas de trabajo y posibilidades de formación profesional, se informó recientemente. La parte empleadora brinda la posibilidad de publicar ofertas laborales y realizar búsquedas de personal; seleccionar perfiles de postulantes registrados en la plataforma. La plataforma El Portal de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación contaba hasta las últimas semanas con 381 empresas inscriptas y 20.882 personas ingresadas, provenientes de todas las regiones del país, de las cuales 5.972 ya cargaron su currículum vitae. La plataforma permite, en el caso de la parte trabajadora, generar un CV para imprimir o enviar por correo electrónico en forma gratuita; acceder a videos informativos, motivacionales y actividades interactivas vinculadas al mundo del empleo y la formación profesional; postularse a ofertas de empleo; y visualizar una amplia gama de ofertas de formación a distancia, presenciales o semipresenciales, entre otras opciones. Por la parte empleadora, brinda la posibilidad de publicar ofertas laborales y realizar búsquedas de personal; seleccionar perfiles de postulantes registrados en la plataforma; y solicitar a la Oficina de Empleo asistencia para la búsqueda y selección de postulantes y/o asesoramiento sobre programas de promoción del empleo y formación profesional. Según los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas, en 2019 la Industria de la Economía del Conocimiento en Argentina generó 6.037 millones de dólares en exportaciones, lo que la convierte en el tercer polo exportador, después de los complejos sojero y automotriz, además de emplear a 450 mil personas en forma directa o indirecta.

