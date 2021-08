Cascallares: “En Almirante Brown tenemos una red de atención primera de la salud que es modelo”

Con 32 edificios nuevos y totalmente equipados, Almirante Brown posee una de las redes de Centros de Atención Primaria de la Salud Municipales (CAPS) más modernas y mejor equipadas de toda la Provincia de Buenos Aires. Así lo indicó el intendente Mariano Cascallares que consideró que “ello fue posible gracias al trabajo articulado entre nuestro Municipio y las autoridades sanitarias bonarenses”. A los nuevos CAPS se le suman los hospitales Lucio Meléndez, Arturo Oñativia, el Doctor Jorge, el Hospital Modular María Eugenia Alvarez junto a la UPA de Longchamps, y el Hospital Burwardt, conformando un sistema de Salud Pública Provincial-Municipal de primer nivel. De los 32 CAPS municipales brownianos, cinco son totalmente nuevos: fueron inaugurados por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares hace menos de un año. Los 29 restantes fueron totalmente refaccionados y renovados por la Comuna browniana. Sumando equipamiento y nuevos servicios. Mientras tanto, está próximo a inaugurarse el nuevo CAPS “13 de Julio” de AN Francisco Solano, que reemplazará al Centro de Salud histórico de esa localidad (ver recuadro aparte). Entre los nuevos edificios se destacan el CAPS N° 8 “El Encuentro” de Malvinas Argentinas; el N° 2 “Mi Horizonte” de Claypole y el CAPS N° 3 “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas. Los otros dos (el CAPS de Yapeyú en Longchamps y Glew; y el CAPS de San José) son edificios totalmente nuevos en zonas que no contaban con ese servicio de atención primaria de la salud. Cada CAPS de Almirante Brown cuenta con consultorios médicos (todos tienen 6, y “El Horizonte” de Claypole posee cuatro consultorios), farmacia, SUM, sala de espera, enfermería y núcleos sanitarios. Varios también poseen sector de ingreso de ambulancias para emergencias médicas. ORGULLO BROWNIANO El intendente Mariano Cascallares se mostró orgulloso por la fuerte ampliación de la red sanitaria browniana y ese sentido señaló: “Contamos con una nueva red de atención primaria de la salud que le acerca este servicio esencial a nuestras vecinas y vecinos con edificios y equipamiento de última generación y con el personal capacitado”. “Tenemos una red de atención primaria de la salud que es modelo en la Provincia”, indicó el jefe comunal. El jefe comunal destacó el hecho de que durante la pandemia Almirante Brown haya multiplicado por ocho la cantidad de camas de terapia intensiva del sector público: arrancó con 9 camas UTI y hoy posee 71 camas UTI totalmente equipadas y listas para recibir pacientes. E insistió en la importancia de contar con una extensa y moderna red de CAPS “porque eso le acerca el servicio de Salud Pública a nuestras vecinas y vecinos, aliviando también a los hospitales provinciales que funcionan en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares. El listado completo de los CAPS de Almirante Brown se encuentra ingresando en https://www.almirantebrown.gov.ar/centros-de-salud dentro de la web del Municipio browniano. Los CAPS del Municipio de Almirante Brown funcionan de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas acercándole la atención primaria de la salud a las vecinas y los vecinos en las localidades y en los barrios. La Comuna browniana informó que continuará incorporando servicios y especialidades, como también reforzando el personal, para continuar mejorando el estatus sanitario local. En paralelo, el Municipio también descentraliza las bases operativas del Servicio de Emergencias 107 AB para acortar los tiempos de respuesta en la emergencia y hacer más eficiente la intervención médica domiciliaria o en la vía pública.

