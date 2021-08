Gremios docentes exigen un aumento anual del 45%

Después del 9 de agosto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires volverá a convocar a los gremios docentes para rediscutir salario en el marco de las paritarias 2021. Hasta el momento, los educadores bonaerenses llevan acumulado un incremento del 30% al mes de julio y en septiembre percibirán otro del 5%, sin embargo, desde la dirigencia del FUDB adelantaron que exigirán un aumento del 45% “como mínimo”. El secretario general de UDOCBA, Alejandro Salcedo, remarcó que “la propuesta salarial del gobierno provincial no puede estar por debajo de ese número porque es muy probable que la inflación esté cerca de ese porcentaje y algo que no puede pasar es que se pierda poder adquisitivo”. “El incremento le tiene que hacer frente a la inflación de este año pero también frente a años anteriores en los que hemos perdido poder adquisitivo”, añadió. “En 2015 no teníamos una buena situación salarial y ahora el gobernador Axel Kicillof se ha comprometido a que el salario le gane a la inflación, es algo que también ha expresado el Presidente y en lo que creo hay un importante consenso político”, sostuvo en conversación con Diagonales. El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, contó que también pedirán sumar una revisión para el mes de diciembre. En diálogo con Radio El Destape, el sindicalista aseguró que “como mínimo y como viene comportándose la inflación, el planteo es actualizar al 45% o más con una revisión en diciembre”. En ese sentido, Salcedo afirmó que a su entender “el salario debe estar en permanente revisión” porque “el aumento no puede ser menor del 45%, pero tal vez tenga que ser incluso mayor”. En la última negociación, los gremios habían acordado con el gobierno de Axel Kicillof volver a discutir este mes el salario docente. Por su parte, Baradel confirmó que el encuentro será después del 9 de agosto, fecha en la que se celebrará una reunión a nivel nacional. En relación a la posibilidad que la Provincia dicte clases en contra turnos y los días sábados para chicos que hayan tenido dificultades y necesiten recuperar contenidos, Baradel se mostró optimista y celebró la eventual iniciativa porque significaría la creación de “nuevos puestos de trabajo”. “Se van a nombrar nuevos docentes que acompañen las trayectorias de los chicos y que lleven un trabajo complementario con la escuela, para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje”, agregó. Sin embargo, su par de UDOCBA se mostró más cauto y aseguró que “si la medida comprende nuevos nombramientos y más puestos de trabajo, estaríamos de acuerdo, pero si por contrario implica una mayor carga horaria para los docentes, no la apoyaríamos”.

