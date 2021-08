Fernández: “En agosto van a llegar millones de vacunas que permitirá ir recuperando actividades”

El presidente Alberto Fernández afirmó que hoy se ve “un nuevo horizonte”, precisó que hace diez semanas consecutivas que baja la cantidad de casos de coronavirus y resaltó que se ha logrado retrasar el ingreso de la variante Delta al país. Fernández anunció que durante el mes de agosto se aplicarán 7 millones de segundas dosis. “La prioridad de agosto es aumentar el porcentaje de las segunda dosis, priorizando a los mayores de 50 años”, dijo al anunciar un plan de aperturas responsables, que implica que, “a partir de mañana”, será ampliada “poco a poco la cantidad de gente que pueda reunirse”. Fernández anunció que “el siguiente paso, cuando la situación lo permita, será regresar el público con aforos progresivos a eventos masivos al aire libre” y dijo que, en esta nueva etapa en el marco de la pandemia de coronavirus, podrá haber viajes grupales para aquellos que tengan esquema completo de vacunación. “En agosto van a llegar millones de vacunas que nos permitirán ir ampliando este plan para ir recuperando actividades”, anunció Fernández. El Presidente sostuvo que “caminamos hacia la segunda recuperación”, la económica y destacó las “buenas noticias en materia de industria y economía” conocidas los últimos días. “Ahora estamos creciendo y vamos a resolver también el problema con el FMI sin presiones y sin apuro”, dijo el mandatario . Fernández remarcó que la Argentina “está entre los 20 países que más vacunaron” contra el coronavirus en el mundo, y sostuvo que se va a poder “volver a vivir responsablemente la vida que queremos”. “Estamos ingresando en una nueva etapa; cada vez falta menos. Vamos a volver a vivir responsablemente la vida que queremos”, aseveró el mandatario.

