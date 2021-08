Todesca Bocco: “Esperamos una desaceleración de la inflación mensual”

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dijo este jueves que el Gobierno nacional espera “una desaceleración de la inflación mensual”, y destacó que “es importante que los salarios le ganen a la inflación” a través de la reapertura de paritarias. En declaraciones a Radio Provincia, la funcionaria sostuvo que para los próximos meses se espera “una desaceleración de la inflación mensual, con indicadores más bajos. En 2019 hubo un 53%, el año pasado fue 36,6% y en 2021 teníamos una proyección del 30% que no se podrá cumplir”, aseveró. En ese sentido, resaltó que “si hay más inflación los salarios deben renegociarse para que los trabajadores no pierdan”. Además, Todesca Bocco remarcó: “no debemos poner palos en la rueda, pero hay conductas abusivas. No es salir a perseguirlos pero los esfuerzos de la población y el Gobierno, el empresariado debe colaborar”. “Sabiendo que la inflación estará por encima de lo que proyectamos, nos parece muy importante que los salarios le ganen a la inflación. Estamos a favor de anticipar la apertura de las paritarias y los ingresos familiares no pierdan” “Los empresarios vienen de años muy malos, sin embargo durante el Gobierno anterior perdieron mucha plata. Cuando la economía comienza a recuperarse ellos también quieren hacerlo y recomponer su tasa de ganancia rápidamente y recuperarse con los precios”, enfatizó. Sostuvo que “el foco está en tener políticas macroeconómicas razonables y la producción y el trabajo en el centro de la escena”. Por otra parte, y al ser consultada respecto de las paritarias, Todesca Bocco, respondió que “las discusiones fueron muy responsables a la hora del debate y esperamos que el sector empresario también”. “Sabiendo que la inflación estará por encima de lo que proyectamos, nos parece muy importante que los salarios le ganen a la inflación. Estamos a favor de anticipar la apertura de las paritarias y los ingresos familiares no pierdan”, acotó. “Tenemos que avanzar en la vacunación, nos va a permitir ir incorporando mano de obra a esos sectores que aún falta terminar de recuperar” Al referirse al mínimo no imponible, expresó: “nuestra intención es cumplir con la ley que se votó, hay que tener los números y ver si hace falta aumentarlo”. Luego, sobre la recuperación del empleo, la funcionaria comentó que “se ve muy fuerte en la industria, en la construcción, y todavía no se ve en los servicios y esto es así porque todavía hay restricciones”. “Tenemos que avanzar en la vacunación, nos va a permitir ir incorporando mano de obra a esos sectores que aún falta terminar de recuperar”, añadió. “Tenemos una batería de decisiones a tomar, que cuando termine la pandemia. Vamos a implementar en sectores como turismo y gastronomía, entre otros”, reveló.

