La ocupación de camas de terapia en el AMBA es la más baja desde julio de 2020

Junto con el descenso de casos diarios de Covid-19, también se evidencia una disminución considerable de la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas en el AMBA. Por tercera semana consecutiva, se registró una baja en las internaciones en UTI. Se trata de los niveles de ocupación más bajos desde julio del año pasado. Según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, el registro en el área metropolitana es del 51,8%; porcentaje en el que están incluidas todas las patologías, no solamente los pacientes con coronavirus. Actualmente, en Argentina hay 3.767 personas en terapia intensiva con Covid-19; cifra sumamente inferior a los picos de más de 7.000 internados. Los especialistas y las autoridades sanitarias sostienen que este descenso de internaciones y casos graves de coronavirus, son la consecuencia del avance de la campaña de vacunación en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En tanto, desde Nación señalaron que este mes será el momento de completar los esquemas y priorizar las segundas dosis, atentos a la llegada de la cepa Delta que demostró una mayor contagiosidad en todo el mundo.

