Cascallares recorrió la obra de asfalto en la calle Cavour de Claypole

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió los avances en la obra de asfalto de nueve cuadras en la calle Camilo Cavour, en Claypole, que mejora la circulación y vinculación entre esa localidad y Rafael Calzada. “Estamos recorriendo la calle Cavour y charlando con los vecinos y vecinas sobre esta importante mejora que representa el asfalto tanto para la accesibilidad como la conectividad en los barrios. Junto con Nación y Provincia seguimos sumando infraestructura para nuestro distrito”, sostuvo Mariano Cascallares. El asfalto en Cavour comprende un total de nueve cuadras, entre la avenida 2 de Abril y Uruguay, beneficiando directamente a miles de vecinas y vecinos que residen en los barrios Medalla Milagrosa, Sáenz y Claypole este. El jefe comunal agregó que en Almirante Brown está en marcha un nuevo programa de pavimentación de cientos de cuadras nuevas, que se complementa con obras históricas como la de la Avenida República Argentina que incluye obra hidráulica, veredas, equipamiento y luces Led, De la recorrida, que incluyó la charla con los vecinos y vecinas que se acercaron a ver los avances de la obra, participaron también la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández, y el delegado de Claypole, Damián Aranda.

