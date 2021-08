Provincia espera en 48 horas los resultados de la combinación de vacunas contra el covid-19

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy la vuelta a clases presenciales de cinco millones de alumnos en 20.000 escuelas de la provincia, al tiempo que señaló que el foco está puesto en “evitar” o al menos “demorar” la “circulación comunitaria” de la variante Delta de coronavirus. Al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, el mandatario oficialista resaltó la caída en la cantidad de casos de coronavirus en las últimas diez semanas de forma consecutiva, lo que ubica a la provincia un 72% abajo respecto de la cifra de contagios del último pico. Kicillof señaló que producto de ese logro se pudo avanzar en la vuelta a la presencialidad educativa en toda la provincia de Buenos Aires luego de las vacaciones de invierno. “Hoy hemos tenido un primer día de clases con normalidad en toda la provincia”, ponderó, y precisó que cinco millones de personas volvieron a las aulas. Destacó que además de cumplir con el protocolo de distanciamiento, la provincia fijó una medida de prevención adicional al colocar en todas las aulas medidores de dióxido de carbono para evaluar las condiciones de ventilación de los ambientes. Si bien Kicillof valoró la caída sostenida de los contagios de coronavirus, admitió que desde la gestión provincial están “preocupados por la posibilidad de que se empiece a difundir la variante Delta”. “Llamamos a la responsabilidad y a la conciencia de aquellos que deciden viajar”, pidió. “La variante Delta es una variante mucho más peligrosa, por tanto mucho más contagiosa. Lo que debíamos hacer era evitar o demorar su ingreso lo más posible”, dijo. Señaló que “en aquellos países aun con alta tasa de vacunación donde se introdujo la circulación comunitaria pasaron de muy poquitos casos a decenas de miles en muy poquitos días”. “Debemos evitar que eso suceda en la Argentina. La variante Delta ingresa a través de las fronteras”, sostuvo, y tras aclarar que “no hay ningún problema con el que viaja”, explicó que producto de la situación con esta nueva cepa que está causando estragos en Europa el Gobierno bonaerense inició “una muy celosa vigilancia epidemiológica para aquellos que ingresan del extranjero”. “El estricto aislamiento es la única forma. Por eso en la provincia hemos adoptado una forma que nos permite tener un seguimiento estrecho de esas situaciones, particularmente hasta el cuarto día”, expresó el gobernador, que indicó que ese es el plazo en que los viajeros que provienen del exterior deben permanecer aislados en alguno de los 106 hoteles dispuestos para tal fin, para luego completar la cuarentena en sus domicilios durante tres días adicionales. En otro orden, celebró que este martes comience a inocularse en toda la provincia con la vacuna Moderna a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades, y detalló que el Gobierno ya otorgó más de 100.000 turnos para los 117.000 inscritos dentro de ese grupo poblacional con factores de riesgo. El mandatario kirchnerista destacó los avances en el Plan Estratégico de Vacunación y puntualizó que en la provincia ya hay casi 10 millones de vacunados con al menos la primera dosis de un total estimado de 12 millones mayores de 18 años, lo cual representa “un 83% de todos los que se pueden vacunar”. Por último, manifestó que su Gobierno se encuentra a la expectativa de que se apruebe a la brevedad la posibilidad de combinar vacunas de distintos laboratorios, teniendo en cuenta las dificultades en el aprovisionamiento de segundas dosis de Sputnik V. Señaló que los resultados de seguridad de las combinaciones de dosis son favorables pero resta conocer, previo a la aprobación, si además presentan niveles adecuados de eficacia. No obstante, para tranquilizar a las miles de personas que aún aguardan por la segunda dosis, aseguró que “la primera dosis genera un incremento importantísimo de la inmunidad en la protección”. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentó un informe con datos precisos sobre la situación epidemiológica y la campaña de vacunación, entre los cuales destacó la caída en el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva, que actualmente se ubica en un 45% (con 1249 camas ocupadas). Por otra parte, el funcionario reportó que al momento en la provincia se detectaron 23 personas infectados con la cepa Delta de coronavirus, de los cuales 21 eran viajeros provenientes del exterior y los restantes dos son contactos estrechos de aquellos. “No tenemos casos de circulación comunitaria ni brotes asociados a ninguno de estos casos, por el momento”, explicó el flamante ministro, quien reemplazó recientemente en el cargo a Daniel Gollan. El jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, informó que 17 distritos de la provincia pasarán esta semana de fase 3 a fase 4, asociada a menores medidas restrictivas. A su vez, precisó que desde el 1 de julio, cuando la gestión provincial impuso el sistema de aislamiento mixto, salieron del país 14.803 bonaerenses, de los cuales regresaron 1747. De los que regresaron, enfatizó que se identificó a “144 irresponsables” que no cumplieron con el aislamiento como corresponde a quien se les labró un acto y se les inició una denuncia penal por atentado a la salud pública, con una multa estipulada en 4.300.000 pesos.

Both comments and pings are currently closed.