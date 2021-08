Ferraresi y Cascallares entregaron créditos del programa “Casa Propia” en Alte Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron un emotivo acto de entrega de créditos del programa Casa Propia en la localidad de Ministro Rivadavia.

La jornada se desarrolló en el Polideportivo Municipal, donde el jefe comunal y el funcionario nacional entregaron créditos hipotecarios a 27 familias brownianas para que cumplan el sueño de tener su casa. Posteriormente se trasladaron, cumpliendo todas las medidas sanitarias y de distanciamiento social, hasta Barrio Lindo, donde recorrieron el avance de las obras de viviendas, en el marco de un proyecto que prevé la realización de más de 570 inmuebles en la zona. Ahora esas obras se finalizarán en el marco del programa nacional “Reconstruir. “Estamos muy contentos con la visita del ministro Jorge Ferraresi, cumpliendo el sueño de la casa propia de muchas familias de nuestro distrito, que proyectaron una idea con mucho cariño y hoy gracias a que tenemos un Estado Presente se está haciendo realidad”, remarcó Mariano Cascallares. Ferraresi, en tanto, enfatizó que los ejes principales de esta iniciativa son: “cumplir sueños, generar trabajo y transformar las vidas de los argentinos y argentinas”. “Un Municipio que crece y se consolida como Almirante Brown es trascendental para seguir creciendo y reconstruir la Argentina que queremos”, añadió. El programa de créditos Casa Propia tiene como objetivo principal que cada vez más familias puedan acceder a tener su vivienda, posibilitando créditos para la construcción de casas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en un lote propio. Estos créditos hipotecarios se rigen por la fórmula Hog.Ar y tienen una tasa fija del 0%. De la jornada participaron también la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, y la delegada Antonella Nápoli, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.