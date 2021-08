Interna en Juntos por el Cambio: Carrió dijo que demandará a Facundo Manes por “daño moral”

El frente Juntos por el Cambio ingresó en horas de máxima tensión, que derivaron en un llamado a reunión de emergencia para el próximo lunes, motivado por la advertencia de Elisa Carrió de llevar a juicio al precandidato a diputado bonaerense de la UCR Facundo Manes. Según fuentes del radicalismo, el titular de la Unión Cívica, Radical, Alfredo Cornejo, llamó de urgencia al encuentro de la Mesa Nacional para el lunes próximo a las 9:00 por zoom. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió afirmó que iniciará acciones legales por “daño moral” contra el neurocientífico Facundo Manes, a quien acusa de “mentir” por haber dicho que ella lo había invitado a ser su candidato a vice en 2015. “Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente”, resaltó la ex legisladora nacional.

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: “Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena”. De esta forma, Carrió aclaró de qué forma querellará al precandidato a diputado de la UCR en Buenos Aires.

