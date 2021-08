14.000 científicos reclaman poner fin a la sobreexplotación de la Tierra

La inmensa mayoría de miembros de la comunidad científica internacional -en especial, los expertos en ciencias de la vida, la tierra y la atmósfera- ha presentado en los últimos años datos sobre los problemas ambientales provocados por las actividades humanas; expresado además su preocupación por la falta de respuesta efectiva por parte del conjunto de la sociedad y los poderes políticos en particular. Ahora, en una nueva demostración de este tipo de análisis y posicionamientos un grupo internacional de científicos, con el apoyo de casi 14.000 firmas de expertos de prestigio reconocido, publican en la revista Bioscience un artículo en el que se resume y actualiza el estado de la situación ambiental en el planeta. La inmensa mayoría de estos signos vitales van a la baja, como síntomas del deterioro progresivo de las condiciones ambientales. Este proceso de declive no se ha frenado-en conjunto- ni con la ralentización de las actividades humanas como consecuencia de la pandemia por la Covid-19, lamentan los autores. El análisis ahora publicado actualiza datos ya presentados en un artículo similar de 2019, también en BioScience, con la particularidad de que destaca la globalidad del problema; que no es solo una cuestión climática. Visión global del problema “Debemos dejar de considerar la emergencia climática como un problema ambiental independiente. El calentamiento global, aunque ruinoso, no es el único síntoma de nuestro actual sistema terrestre en apuros, sino solo una de las muchas facetas de la acelerada crisis ambiental”, afirman los autores en el resumen de su artículo en Bioscience. “Las políticas para aliviar la crisis climática o cualquiera de las otras transgresiones de límites planetarios amenazadas no deben centrarse en alivio de los síntomas sino en abordar su causa raíz: La sobreexplotación de la Tierra”, concluye el artículo de este grupo de expertos, cuyo primer firmante es William Ripple, investigador del departamento de Ecosistemas y Áreas Forestales de la Universidad Estatal de Oregon, en Corvallis, Estados Unidos. Desde una evaluación del 2019, por ejemplo, se ha observado un “aumento sin precedentes” de desastres relacionados con el clima, incluidas inundaciones en América del Sur y el sudeste asiático, olas de calor e incendios forestales récord en Australia y Estados Unidos, y ciclones devastadores en África y el sur de Asia. De 31 signos vitales analizados, 18 alcanzaron niveles negativos de récord. Por ejemplo, a pesar de una caída en la contaminación por causa del confinamiento por la pandemia, los niveles de CO2 atmosférico y metano alcanzaron máximos históricos en 2021. “> Groenlandia y la Antártida mostraron recientemente niveles bajos de masa de hielo y los glaciares se están derritiendo un 31% más rápido que hace apenas 15 años, exponen los autores. Tanto el calor del océano como los niveles globales del nivel del mar establecieron nuevos récords desde 2019, y la tasa de pérdida anual de la Amazonía brasileña alcanzó un máximo de 12 años en 2020. Haciéndose eco de investigaciones anteriores, el nuevo estudio muestra que la degradación de los bosques relacionada con los incendios, la sequía y la tala estaba provocando que partes de la Amazonía brasileña actuaran ahora como una fuente de carbono, en lugar de absorber el gas de la atmósfera. La ganadería intensiva, por ejemplo de vacas y las ovejas, se encuentra ahora en niveles récord, sumando más de cuatro mil millones de cabezas y con una masa que excede la de todos los humanos y mamíferos terrestres silvestres combinados, se indica en el estudio ahora publicado. Superando los puntos de inflexión Los investigadores exponen la existencia de “pruebas cada vez mayores de que nos estamos acercando o ya hemos cruzado” una serie de puntos de inflexión climáticos. Como respuesta a esta situación, además, resumen seis de las acciones clave reclamadas en informes como los elaborados por el IPCC: eliminar el uso de los combustibles fósiles, reducir los contaminantes, restaurar los ecosistemas, cambiar el modelo de alimentación para incrementar la dieta basada en vegetales, alejarse de los modelos de crecimiento indefinidos y estabilizar la población humana. La pérdida de diversidad biológica es uno de los ‘signos vitales’ m ás negativos en el balance que ahora se actualiza . Getty Images/iStockphoto También pidieron que la educación sobre el cambio climático se incluya en los planes de estudios básicos de las escuelas a nivel mundial para crear conciencia. En el apartado concreto de la crisis climática, los autores del artículo reclaman tres acciones concretas: poner precio elevado a la emisión de carbono, una eliminación y prohibición global de los combustibles fósiles en la industria y transporte y el desarrollo de reservas climáticas estratégicas, como la restauración y el mantenimiento de sumideros de carbono y puntos críticos de biodiversidad.

