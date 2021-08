Covid-19: el municipio convoca y asiste a personas con discapacidad para que se vacunen

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, convocó a las personas con discapacidad, mayores de 18 años, que todavía no se vacunaron contra el Covid-19 a acercarse al centro de vacunación más cercano para avanzar con su inmunización en el marco de la pandemia. Desde la Dirección General de Inclusión para las Personas con Discapacidad local indicaron, además, que los vecinos y vecinas que tengan dificultades para movilizarse podrán comunicarse al teléfono 4293-9335 o al 5034-6200 (interno 447), o por whatsapp al 1144786922 para coordinar la vacunación a domicilio, en un trabajo articulado del Municipio junto con la Agencia Nacional de Discapacidad. De ese modo, el Municipio de Almirante Brown ofrece tanto la información y el asesoramiento sobre “Buenos Aires Vacunate” a las personas con algunas discapacidad, como también la posibilidad de vacunar a domicilio cuando así lo requiera el caso. Los nueve vacunatorios fijos que trabajan todos los días en el distrito están ubicados en la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), la sede de Suteba (Int. Ferrari 512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750), la Sociedad de Fomento Castelli de Longchamps y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento Carlos Dennis Murphy de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de Solano (Rosa y Camelia).

Both comments and pings are currently closed.