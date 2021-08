Le robaron la bicicleta, la vio en internet, y la policía detuvo a los autores

La Policía Bonaerense acompañó a un joven de 16 años a comprar su propia bicicleta que le habían robado 24 horas antes y que ya se ofrecía por Internet. En esa circunstancia, en la intersección de las calles Güemes y Presidente Perón de Rafael Calzada logró detener a tres malvivientes de 25, 21 y 15 años los autores del robo y posterior intento de comercialización del rodado a través de las redes. Todo comenzó el viernes pasado cuando un joven se presentó en la Comisaría de Rafael Calzada denunciando que le habían sustraído su bicicleta en la Estación del Ferrocarril de José Mármol. De inmediato la Policía inició una investigación, pero el principal dato lo aportó la propia víctima: había detectado que el rodado se estaba ofreciendo a la venta por Internet. Fue entonces cuando se acordó que la propia Policía Bonaerense acompañaría al joven para lograr recuperar lo sustraído y capturar a los delincuentes. Así ocurrió concretándose la aprehensión de los tres ladronas (dos masculinos y una femenina menor de edad) que habían sido los autores del hecho pocas horas antes y que ya ofrecían el rodado en venta a través de las redes sociales. La víctima ya identificó a los malvivientes.

