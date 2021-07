La provincia de Buenos Aires confirmó 22 casos de la variante Delta de coronavirus

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, confirmó que existen 22 casos de la variante Delta en el distrito, mientras que aclaró que aún no existe circulación comunitaria en el territorio. En un informe publicado por la cartera provincial, se insdicó que se registran 22 casos confirmados, de los cuales 20 son viajeros internacionales (13 detectados en punto de entrada, 7 detectados en seguimiento en hoteles), mientras que otros 2 casos son por contacto estrecho. “Gran parte del trabajo para retrasar la circulación comunitaria de la variante Delta se debe a los controles exhaustivos que realizamos en conjunto con Migraciones. En provincia de Buenos Aires tenemos 22 casos confirmados y todos con nexo a personas viajeras”, precisó a través de su cuenta de Twitter el flamante ministro Kreplak. Al respecto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, venía planteando en sus últimas conferencias críticas hacia quienes regresan del extranjero y no cumplen el aislamiento. “Hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decir lo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Esto no es el ‘sálvese quien pueda’ o ‘yo hago lo que quiero’. Acá estamos en una emergencia sanitaria y estas variantes pueden hacernos retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el avance de la variante Delta”, había dicho. El Ministerio de Salud de la Nación informó hace una semana que ya eran 29 los casos de coronavirus Covid-19 identificados en el país de la variante delta y que uno de ellos era “no importado”. Por su parte, en la Ciudad, las autoridades ya investigan si hay circulación comunitaria de esta variante, a raíz de dos casos detectados en el distrito, a quienes no se le identificaron contactos con personas llegadas del exterior.

