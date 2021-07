Fallo inédito en Argentina: mató a golpes a un perro y la Justicia le dictó una prisión preventiva

Una jueza en Tucumán, en un fallo inédito, dictaminó prisión preventiva contra un hombre acusado de matar a golpes un perro mientras continúa la investigación del caso. La audiencia virtual en la que se le dictó la prisión preventiva al hombre Foto: eldoce.tv “Ayer (miércoles) fue la primera audiencia previa de la investigación penal, donde pedimos medidas de protección de todos los animales que tenía esta persona en su casa y en beneficio del denunciante y testigo”, confirmó la abogada y una de las querellantes dentro de la causa, Vanesa Zanacchi. Por otra parte, la jueza del caso, Carolina Ballesteros, dijo en TN que “la prisión preventiva estaba fundada en la gravedad del hecho, porque se trató de un caso de muchísima crueldaad” Además, agregó que otro de los motivos por el cual dio lugar al pedido de la Fiscalía tucumana fue que “ya se habían adoptado medidas prohibición de acercamiento hacia la denunciante y hacia los animales”. Sin embargo, el imputado no cumplió con lo dictaminado y la jueza decidió dar lugar a la medida privativa de la libertad porque estimó que “había un riesgo de entorpecer la investigación contactando a la denunciante”. Zanacchi indicó que esta situación “es inédita porque no ha pasado en otros casos; el delito de maltrato animal es excarcelable en Argentina, ni siquiera cumplen una pena aunque tengan condena”. Otro aspecto que resaltó la abogada fue que por primera vez “se dieron ordenes de restricciones a beneficio de animales”. La Justicia dispuso rescatar del domicilio del acusado a cuatro gatos y un perro para darlos en adopción. Con información de EFE.

