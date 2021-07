El municipio realiza de modo virtual las habilitaciones comerciales e industriales

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza con herramientas de modernización en la gestión pública. En ese marco, ya se realiza el trámite de habilitaciones comerciales e industriales de forma virtual en nuestro distrito. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares explicaron que esta iniciativa tiene como objetivo acelerar los tiempos administrativos para que los comercios puedan obtener su permiso de una forma más simple, rápida y transparente. Gracias a la incorporación del trámite online se redujeron los tiempos drásticamente, y la Comuna entrega el permiso en el comercio en tiempo récord. “Ya llevamos más de 200 habilitaciones entregadas bajo esta modalidad y el número sigue creciendo en forma constante”, se indicó. Para realizar el trámite se debe ingresar a la sección “habilitaciones” en la web del Municipio de Alte Brown (www.almirantebrown.gov.ar/habilitaciones) y cliquear en la opción “nueva habilitación” para llenar la solicitud correspondiente para iniciar el trámite. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a través del Whatsapp 1135376189, de manera telefónica al 42140500, Internos 236/238 o mediante correo electrónico a dirhabilitaciones@brown.gob.ar.

