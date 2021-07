El Gobierno acordó un aumento del 45% para los trabajadores de la salud y Daer levanta el paro

El sindicato de Sanidad de Héctor Daer firmó esta noche en la sede del Ministerio de Trabajo un acuerdo salarial con las prestadoras privadas por el 45% de aumento en cuatro cuotas. El entendimiento implica un incremento escalonado del 15% en julio; 15% en septiembre; 10% en noviembre, y 5% en febrero, mes en el que habrá una revisión, según adelantaron a LPO desde el gremio de Daer. De esta forma, se destrabó un extenso conflicto con el gremio de enfermeras y camilleros, que requirió de dos conciliaciones obligatorias e incluyó paros y varias manifestaciones. Daer había amenazado con un paro para el 4 de agosto luego de que el ministerio dictara una nueva conciliación obligatoria por cinco días hábiles. Además, en la previa a la firma del acuerdo, el sindicato había decidido redoblar la presión y convocar a un paro nacional con movilización para el próximo miércoles 4 de agosto, justo cuando vencía la medida de la cartera laboral, huelga que ya quedó descartada con el flamante acuerdo. Daer desafía a Alberto y convoca a un paro de Sanidad Por su parte, los empresarios durante ese tiempo insistieron en que no estaban en condiciones de dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI). También pedían el incremento en las cuotas de la medicina privada, que debía avalar antes el Gobierno. El conflicto se extendió durante todo julio e incluyó huelgas nacionales que afectaron clínicas, sanatorios, laboratorios, geriátricos y hospitales de comunidad privados en demanda de un aumento del 45 por ciento, la nueva pauta salarial que quedó establecida por la fuerte inflación y por la cual firmaron otros gremios.

