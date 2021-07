El Frente Ciudadano Lomense celebró la oficialización de sus candidatos en el Frente de Todos

El Frente Ciudadano Lomense que encabeza el referente político de Lomas de Zamora Juan María Viñales celebró la oficialización por parte de la Junta Electoral del Frente de Todos la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares. Recordemos que Vilma Gonzales referente política ocupa el 7° lugar en la lista de concejales en Lomas de Zamora del Frente de Todos. Días atrás en un plenario ante militantes Juan Viñales había señalado “el Frente Ciudadano Lomense será protagonista en estas elecciones”. “Contentos de avanzar en este proyecto de unidad para Lomas de Zamora, resolver los problemas importantes de nuestra de gente” comentò el dirigente. Vilma Gonzalez “Es gratificante representar a la gente, conocemos al barrio, y a la gente”.

