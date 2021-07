Comienza la vacunación libre para mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires

Los y las bonaerenses mayores de 18 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin inscripción previa y con la sola presentación del DNI a partir de este viernes, en cualquiera de las 400 postas desplegadas en el territorio para tal fin. Así lo había anunciado el martes pasado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, durante una conferencia en la que detalló la implementación de la vacunación libre -sin inscripción previa- regiría desde hoy en los 135 municipios bonaerenses. “Hemos superado los 9 millones de vacunados y acelerado el ritmo de la campaña: en julio, hemos aplicado tres millones de primeras dosis y completado 800 mil esquemas”, anunció el mandatario. En ese marco, Kicillof destacó que en agosto la provincia “va estar protegida en todos sus distritos, ya que habremos inmunizado al 95% de los inscriptos en todos los segmentos etarios”. Hasta este jueves, en territorio bonaerense, eran 9.493.118 los vacunados contra el coronavirus con la primera dosis y, de ese total, 2.359.685 tienen además el segundo componente aplicado.

