Berni bajó la lista de precandidatos que encabezaba en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, decidió dar de baja la lista de precandidatos a diputados provinciales con la que pensaba competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del Frente de Todos (FdT) en la segunda sección electoral, según confirmaron fuentes de ese espacio. “La bajamos entendiendo que la otra lista contempla la unidad de todos los sectores del Frente de Todos. Seguimos pensando que se pueden tener ideas distintas y avanzar en el marco del Frente. Lo nuestro no era una negociación por lugares, sino dar una discusión política. Vamos a acompañar la lista y trabajar dentro del FdT”, dijeron este viernes a la mañana a Télam voceros de Berni. De esa manera, la única boleta del Frente de Todos (FdT) en esa sección -que comprende a 15 distritos del norte de la provincia- será la que encabeza Naldo Brunelli, con representación de todos los sectores de la zona; la CGT, La Cámpora, intendentes, Frente Renovador y la CTA. En las elecciones del 14 de noviembre, la Legislatura bonaerense renovará 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, para lo cual el sábado se presentaron las precandidaturas en las ocho secciones en que se divide políticamente el territorio. Para la nómina de la segunda sección, que renueva 11 diputados, los principales referentes del FdT acordaron que encabece la nómina Naldo Brunelli, el secretario administrativo de la UOM de San Nicolás. La segunda de esa grilla es la actual diputada provincial de La Cámpora Fernanda Díaz (cercana al intendente de Colón, Ricardo Casi), seguida por el intendente de San Andrés de Giles, el massista Carlos Puglelli. Además, forman parte de esa nómina la dirigente de Suteba Lucía Klug; el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, del partido Fe; la dirigente Micaela Dova; el intendente de Salto, Ricardo Alessandro; y la concejala de Pergamino por Nuevo Encuentro, Laura Clark. También la integran Nicolás Cabrera; la referente de Suteba Marta Broda y el referente del peronismo de Exaltación de la Cruz Ricardo González

