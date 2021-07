El municipio incorpora este sábado cuatro nuevos vacunatorios itinerante

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, sumará este sábado 31 de julio cuatro nuevos vacunatorios itinerantes en clubes y centros de jubilados de San José, Glew, y también en el límite entre las localidades de Claypole, Rafael Calzada, Burzaco y Malvinas Argentinas, los cuales se incorporarán a los nueve Centros de Vacunación fijos que funcionan en la Comuna en el marco del programa “Buenos Aires Vacunate”. En esta oportunidad los cuatro nuevos puntos itinerantes funcionarán de 10 a 16 y se ubicarán en el Centro de Jubilados “10 de Septiembre” de San José (Vertiz 5748, entre Torcaza y Benteveo), el Club Taponazo en el límite entre Calzada y Claypole (Alsina, entre Dean Funes y Juan José Paso), el Club Pueyrredón, también en el límite pero de Burzaco y Malvinas (Pueyrredón1320) y el Club Defensores de Glew (Pellegrini y Avellaneda). En estas nuevas postas podrán inmunizarse con la primera dosis todos los mayores de 18 años, docentes, mujeres gestantes, personal de salud y fuerzas de seguridad. Lo mismo para los Centros de Vacunación fijos, que en este caso también incorporan las turneras de cada jornada.

“Seguimos inmunizando a nuestras vecinas y vecinas. Lo hacemos en los nueve Centros de Vacunación fijos, en las estaciones del ferrocarril y también con los Vacunatorios Itinerantes en los barrios brownianos”, indicó Mariano Cascallares.

De esta manera, gracias a un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y Provincial, el Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con el programa de vacunación que ya permitió la inoculación de más de 300.000 vecinos y vecinas. Cabe destacar que estas nuevas postas, que se suman cada fin de semana de forma alternativa en los barrios, se incorporan a los nueve vacunatorios fijos que trabajan todos los días en el distrito, ubicados en la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1512), la sede de Suteba (Int. Ferrari 512), el CIC de Burzaco (Alsina y Martín Fierro), el CIC de Don Orione (Eva Perón 750), la Sociedad de Fomento Castelli de Longchamps y el CIC de Malvinas Argentinas (Luis Pasteur y Lapacho). También en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia (25 de Mayo y Quiroga), la Sociedad de Fomento Carlos Dennis Murphy de Calzada (San Martín 3271) y la Asociación de Comerciantes y Amigos de Solano (Rosa y Camelia).

