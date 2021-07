El municipio fortalece la seguridad en colectivos instalando 800 cámaras de monitoreo

El Municipio de Almirante Brown avanza con la instalación de 800 cámaras de monitoreo en las 218 unidades de las siete líneas de colectivos locales, con el objetivo de fortalecer la prevención y seguridad de los miles de vecinos y vecinas que utilizan el transporte público en forma diaria. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que en total son cuatro los dispositivos de seguridad, tres en el interior y uno en el frente, que monitorean en tiempo real todas las unidades de las líneas que empiezan y terminan su recorrido en la Comuna: la 501, 505, 506, 510, 514, 515 y 521. “Estamos muy orgullosos de la modernización que llevamos adelante en la Comuna ya que cada día damos pasos importantes para contribuir a la seguridad de nuestros vecinos y vecinas. En este sentido, este sistema nos permite monitorear los colectivos desde nuestro Centro de Operaciones Municipal (COM), las 24 horas de los 365 días del año”, destacó el intendente Mariano Cascallares. Este moderno sistema de monitoreo compuesto por 800 cámaras en las distintas unidades está conectado directamente al COM de Burzaco, el cual se activa cuando el chofer aprieta un botón antipánico ante cualquier emergencia que pueda suscitarse dentro del colectivo. Desde la secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de Almirante Brown su titular Paula Eichel precisó que “una vez que el alerta es enviado, desde el COM se observa automáticamente lo que está ocurriendo dentro de la unidad”. De esta manera, se brinda rápidamente una respuesta dando intervención al personal encargado de cada área, según el tipo de emergencia, ya sea Policía, Bomberos, Defensa Civil o el 107AB. Además, gracias a un moderno sistema de geolocalización, desde el COM se monitorea la ubicación en tiempo real de esas 218 unidades, fortaleciendo así la prevención de pasajeros y también de los trabajadores de las distintas líneas de colectivo. Finalmente, desde el Estado municipal remarcaron que este moderno sistema de seguridad permite que la Comuna contribuya a mejorar la seguridad de los miles y miles de pasajeros que de forma mensual utilizan los servicios de las distintas líneas de transporte en la Comuna. Es importante mencionar que esta tecnología de monitoreo en los colectivos se suma a las 764 cámaras de videovigilancia ubicadas en la vía que el Municipio de Almirante Brown colocó con el objetivo de seguir fortaleciendo la prevención de delitos en todos los barrios. De ese total, 564 se encuentran instaladas estratégicamente en la vía pública, las cuales son fijas, de tipo “domo”, con un alcance de 360 grados, y LPR para la detección de vehículos en los principales accesos al distrito, mientras que las 200 restantes están colocadas en las nuevas alarmas comunitarias.

