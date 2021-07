El 75,2% de la población a partir de 18 años inició su esquema de vacunación

El 75,2 por ciento de la población a partir de los 18 años ya inició su esquema de vacunación contra el coronavirus, según los últimos datos oficiales sobre el avance del plan de vacunación contra la Covid-19 difundidos este jueves. Según las cifras oficiales cuentan con una dosis el 90,1% de quienes tienen 60 años o más, y el 88,8% de las personas con 50 o más años. Los datos muestran que comenzaron su esquema de inoculación el 88,1% de las personas entre 55 y 59 años, al igual que el 85,3% de los pertenecientes a la franja etaria entre 50 y 54 años; el 81,8% de los que tienen entre 45 y 49, y el 83,4% del siguiente grupo, entre 40 y 44 años. La vacunación en Mendoza. Foto: Alfredo Ponce. También recibieron la primera dosis el 77% de las personas entre 35 a 39 años; el 70,5% de quienes tienen entre 30 y 34; el 60,6 % de la franja etaria entre 25 y 29, al igual que el 46,8 % del grupo de 18 a 24 años. En cuanto al esquema completo de vacunación, con las dos dosis, ya lo tienen el 62,7% de los mayores de 70 años; el 51,2% de las personas con 60 años o más, y el 38,6% de las personas a partir de los 50 años. Asimismo, el 20% de la población con 18 o más años ya cuenta con las dos dosis. Desde hace cuatro semanas, el plan de vacunación avanza con un ritmo de aplicación semanal de más 2.300.000 dosis, según los datos oficiales. La vacunación en Catamarca.

