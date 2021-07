Cafiero, Tolosa Paz y Cascallares lanzaron en Almirante Brown un plan de empleo para jóvenes

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó un acto en el Parque Industrial de Burzaco junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el ministro de Trabajo, Carlos Moroni, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, presentando “Te Sumo”, un programa destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas. La jornada se llevó adelante en la empresa Barbieri y contó también con la participación de la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventud, Macarena Sánchez, el secretario del Interior, José Lepere, y el director de la empresa, Julio Barbieri, además de intendentes y representantes de cámaras empresarias y entidades gremiales. Esta iniciativa, coordinada entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, impulsa a las pequeñas y medianas empresas a que contraten jóvenes, de entre 18 y 24 años, para luego ser beneficiadas con reducción en aportes patronales y recibir un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses. En este sentido, Santiago Cafiero expresó que “todo el trabajo que se hizo de recuperar el sistema de salud al comienzo de la pandemia permitió que la Argentina aumentara su capacidad de dar respuestas”. “Gracias a eso, hoy tenemos una gran recuperación del empleo. Sabemos que falta, pero estamos en el camino correcto. Este nuevo programa es central para que las juventudes tengan una oportunidad, a partir de un rol activo del Estado”, remarcó. Cascallares, en tanto, destacó que es “un orgullo que en este Parque Industrial estemos lanzando una política pública que está enfocada de forma muy acertada para empezar a resolver las desigualdades y pensar en nuestras juventudes”. “La Argentina está volviendo a un sendero de desarrollo, luego de cuatro años donde se perdieron miles de empleos. No tenemos dudas de que la mejor política de inclusión es el trabajo”, agregó. Por su parte, Kulfas sostuvo que “sin industria no hay Nación”, al tiempo que advirtió que “este programa tiene un incentivo para incorporar a unos 50.000 jóvenes y brindarles capacitación laboral”, mientras que Moroni remarcó que “las juventudes tienen la mayor tasa de desempleo, motivo por el que este programa es central para pensar en inclusión y futuro”. Finalmente, la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos y actual presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que “la inclusión laboral, con la generación de puestos de trabajo en el sector industrial, es trascendental ya que el Estado debe ser el vehículo para transformar la vida de nuestra gente”. El programa “Te Sumo” continúa la línea de las políticas de género que impulsa el Gobierno Nacional, motivo por el que los beneficios para las empresas serán mayores en caso de contratar mujeres o personas no binarias. En esta línea, la reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90% para los varones. La Pyme que quiera calificar a “Te Sumo”, tendrá que inscribirse en el portal de empleo: https://www.portalempleo.gob.ar/ y hacer click en el botón “Programa Te Sumo”. Luego, la oficina de empleo del ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de la Pyme, se va a contactar. De la jornada participaron también la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca; la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, e intendentes de la Región como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mayra Mendoza (Quilmes), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Gastón Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), junto a Blanca Cantero (Presidente Perón). También dijeron presente el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani, la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y el secretario de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales. Cabe destacar que la empresa Barbieri, donde se llevó adelante el acto, fue fundada en 1953 y es uno de los grupos empresarios nacionales más importantes del país. Está instalada en el Sector Industrial de Almirante Brown, en una superficie de 42 mil metros cuadrados, en una planta modelo con más de 250 empleados. Su actividad principal está relacionada con la provisión de materiales constructivos focalizados en el sistema de construcción en seco Steel framing, perfiles de acero galvanizado, terminaciones constructivas tanto en acero galvanizado como PVC Drywall.

Both comments and pings are currently closed.