Finalmente el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares encabeza la lista de Diputados Provinciales del Frente de Todos, el jefe comunal dejará el gobierno municipal para encabezar la nómina de postulantes a diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral. La lista completa de TODOS en la Tercera Sección Electoral:

1- Mariano Cascallares: Intendente de Almirante Brown

2- Susana González: diputada provincial (Mario Secco)

3- Ricardo Rolleri: presidente del bloque del FdT de La Matanza.

4- Mariana Larroque: hermana del ministro de Desarrollo de la Comunidad y líder camporista, Andrés Larroque.

5- Federico Otermin: Actual presidente de la Cámara de Diputados, hombre del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

6 -Berenice Latorre: funcionaria de Mayra Mendoza (Quilmes).

7- Nicolás Russo: diputado provincial (Lanús) de Sergio Massa, va por la renovación.

8- Ayelén Rasquetti: massista, Secretaria de Desarrollo Social de Cañuelas.

9- Facundo Tignanelli: de La Cámpora, titular de la bancada del FdT.

10- Brenda Vargas Mtyi: Secretaria de Juventud de La Matanza.

