Las listas de Juntos por el Cambio expresan las tensiones internas de la coalición

Juntos por el Cambio cerró las listas de precandidatos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires y CABA con diversas propuestas que expresan las diferencias y tensiones que subsisten al interior de la coalición opositora. Así, la nómina de “Juntos” que encabeza Diego Santilli como precandidato a diputado nacional en el primer distrito electoral del país se medirá en una interna por la lista encabezada por el neurocientífico Facundo Manes. La nómina que encabeza Santilli está integrada en sus diez primeros puestos por nombres que dejan en claro las negociaciones que se llevaron a cabo entre los distintos sectores que integran la coalición opositora En tanto, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal oficializó la lista que encabeza como precandidata a diputada nacional por CABA con una recorrida por el barrio de Belgrano. Vidal estuvo acompañada de los otros integrantes de la lista de Juntos Podemos Más, el espacio que liderará y que competirá en la interna de Juntos por el Cambio en el distrito. Ambas listas, son apadrinadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en el distrito que gestiona no logró que Juntos por el Cambio oficializara una propuesta de unidad para las PASO. Las disputas entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, quien en este turno electoral aspira a consolidar su proyecto político y liderazgo en Juntos por el Cambio, modeló las negociaciones por las precandidaturas. Macri no logró convencer a Vidal de presentarse en la provincia de Buenos Aires y de apadrinar la candidatura de la titular del PRO, Patricia Bullrich, como cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. El exmandatario asiste a este cierre de listas desde el exterior, mientras los principales referentes de Juntos por el Cambio intentan despegarse de la gestión de gobierno que cumplió entre 2015 y 2019. La integración de la lista de Santilli Santilli -quien el jueves renunció a su cargo a su cargo como vicejefe de Gobierno porteño tras anunciar su postulación- será secundado por la diputada nacional Graciela Ocaña, que representará al espacio Confianza Pública. Garciela Ocaña será segunda en la lista. Voceros partidarios confirmaron a Télam que, como parte de las negociaciones entre Rodríguez Larreta y la fundadora de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, los lugares 3 y 4 de la lista estarán ocupados por Juan López y Marcela Campanogli, dos dirigentes de ese espacio. Entre el quinto y el noveno puesto se ubicarán dirigentes del PRO, cercanos a Mauricio Macri como Gerardo Millman, María Sotolano, Hernán Lombardi, Gabriela Besana, y Alejandro Finocchiaro. La presencia de Lombardi y Finocchiaro aseguran, confiaron los voceros, la participación de los sectores más duros y radicalizados de Juntos por el Cambio en la campaña. Algo similar garantizará la presencia de Millman, exfuncionario durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, quien declinó su postulación en estas elecciones. En tanto, el puesto décimo de la nómina será ocupado por Victoria Borrego, integrante de la conducción provincial de la CC. Una de las prioridades de Santilli en esta campaña de cara a las PASO será recorrer 45 municipios que el PRO consideran como “clave” para hacer pie en el distrito en el cual la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal desistió de presentarse tras haber gobernado durante cuatro años. Santilli logró consolidar su postulación tras la declinación de Jorge Macri. El jefe comunal de Vicente López le aportará a Santilli el respaldo de intendentes del interior provincial, y su valiosa red de fiscalización rumbo a los comicios. La lista de Manes En tanto, Manes logró consolidar en su espacio “Dar el Paso” al GEN de Margarita Stolbizer, quien ocupará el cuarto lugar en la lista. Con Manes, el radicalismo le disputa al PRO el liderazgo en provincia de Buenos Aires. Además, Danya Tavella ocupará el segundo lugar y el exdiputado nacional Emilio Monzó el tercero, lo que marca que se acercó al neurólogo parte del peronismo de Juntos por el Cambio enemistado con el PRO. En ese sentido, el séptimo lugar de la lista liderada por Manes será ocupado por el exintendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas Jesus Cariglino, que gobernó durante 20 años ese distrito del conurbano. En CABA En la Ciudad de Buenos Aires, Vidal estará acompañada por Martin Tetaz, Paula Oliveto, Fernando Iglesias, Carla Carrizo, Fernando Sánchez, Sabrina Ajmechet y Pablo Walter. En la interna porteña de Juntos por el Cambio competirán también la lista Republicanos Unidos, que encabeza el exministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy. Esta propuesta lleva en segundo lugar a la científica Sandra Pita, seguida por Gustavo Lazzari, María Eugenia Talarico y Franco Rinaldi. El exministro de Cultura de CABA Darío Lopérfido ocupará el último lugar de esta nómina de 13 postulantes. Otra de las opciones de la interna será el espacio Adelante Ciudad, conformado por sectores del radicalismo porteño que llevarán como primer precandidato al exsecretario de Salud, Adolfo Rubestein. Se trata de una lista conformada por sectores del radicalismo porteño que quedaron disconformes con el acuerdo político que alcanzó el senador nacional de la UCR Martín Lousteau con Rodríguez Larreta para apuntalar la postulación de Vidal. Mónica Marquina será la segunda de las lista; el dirigente Facundo Suárez Lastra el tercero y el actor Luis Brandoni ocupará el puesto 13, en un rol de apoyo testimonial. También habrá disputa en Mendoza En Mendoza, en tanto, el oficialista Cambia Mendoza presentó en los primeros dos lugares de la lista a los exgobernadores Alfredo Cornejo para el Senado y Julio Cobos para Diputados. A ellos se enfrentarán ‘Republicanos Unidos’, que competirá en la interna de Cambia Mendoza y presentó como sus figuras principales al empresario Rodolfo Vargas Arizu, como precandidato a senador nacional, y la actual legisladora provincial y extitular del Instituto de Juegos y Casinos, Josefina Canale, quien buscará disputar la primera banca de la Cámara baja de la Nación.

Both comments and pings are currently closed.