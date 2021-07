Malestar de Rodríguez Larreta por la lista radical que irá a las PASO de Juntos por el Cambio

El anuncio de un sector del radicalismo de presentar una tercera lista en la Ciudad de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio para competir contra las nóminas que encabezarán María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy, le generó malestar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien anhelaba conformar una boleta de unidad en el distrito, y ahora enfrenta nuevas alternativas que podrían restarle votos a la ex gobernadora bonaerense. En tanto que en provincia de Buenos Aires, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, que cuenta con el aval de Rodríguez Larreta, encabezará la lista que competirá en la interna de Juntos contra la nómina radical que encabezará el neurocientífico Facundo Manes, que cuenta con el respaldo de sectores del radicalismo. En tanto, se confirmó que el intendente de San Isidro, el radical Gustavo Posse, desistió de presentarse al frente de una nómina de precandidatos para competir en la interna bonaerense de Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad A un día del cierre del plazo para la presentación de las listas de cara a las PASO del 12 de septiembre, la agrupación radical Adelante Ciudad oficializó a sus precandidatos a diputados nacionales y legisladores porteños, entre los cuales están el exministro de Salud de Cambiemos Adolfo Rubinstein, el exintendente porteño y diputado nacional, Facundo Suárez Lastra, y el actor Luis Brandoni. “Queremos una política transparente”, advirtió la agrupación en un comunicado y sostuvo que “las PASO enriquecen nuestra democracia, permiten que la gente elija y haga su aporte para conformar la mejor lista para votar en las elecciones generales”. Ana Lía Etchegaray, Andrés Borthagaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Martín Scotto, Mónica Marquina y Virginia Vassel son otros de los precandidatos que componen las listas de este espacio. “No nos creemos ni mejores ni peores, pero sabemos que juntos y con mucho esfuerzo salimos adelante. Debemos votar mirando al futuro, con vocación de transformación y progreso social. Como inspiraba Raúl Alfonsín, con ética de la solidaridad para la defensa irrestricta de los principios republicanos de equilibrio de poderes e independencia de la justicia”, se remarcó en un comunicado difundido por este flamante espacio. En la práctica, esta corriente abona a la pretensión del radicalismo de disputar lugares no solo en la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes a la cabeza, sino también en Capital Federal. No obstante, la confirmación de la tercera lista para participar en interna en JXC generó el enojo en Rodríguez Larreta, quien había proyectado llevar una lista de única en su distrito para mostrar unidad, algo que pareció lograr con la declinación de Patricia Bullrich a su precandidatura a diputada nacional y despejaba el camino electoral a Vidal. Republicanos Unidos Sin embargo, hace una semana López Murphy anunció que participará de las primarias “para asegurar la república y la división de poderes”. “Queremos que no se avasallen las instituciones, pero venimos de una historia y narrativas diferentes”, señaló López Murphy al lanzar su precandidatura y marcar las discrepancias que mantiene con la exgobernadora bonaerense. Según explicaron, Republicanos Unidos apuntará a captar a los votantes que respaldaban la frustrada precandidatura de Bullrich y expresan posturas duras contra el kirchnerismo. El exministro de Economía de Fernando de la Rúa estará acompañado por la científica Sandra Pitta, el consultor y periodista Gustavo Segré, el especialista en aviación y politólogo Franco Rinaldi y la especialista en causas de lavado de dinero María Eugenia Talerico. La aparición de ambas listas intranquilizó al espacio oficialista de Rodríguez Larreta dado que podrían provocar una fuga de votos dentro del electorado porteño que lo acompañó en los últimos comicios. Además, temen que puedan recibir un caudal de votos que permita llegar a alguna de las dos nóminas a pasar el piso electoral del 15% establecido para quedar habilitados a participar en las elecciones generales, lo que obligaría a un rediseño de las listas y reduciría los lugares para dirigentes propios. En tanto, en la lista de diputados nacionales que encabezará Vidal, los lugares ya se van confirmando: tras la exgobernadora se ubicarán el periodista y economista radical Martín Tetaz, Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Fernando Iglesias. En un encuentro en Club Hípico y de Golf en City Bell, Santili presentó su candidatura. En un encuentro realizado en Club Hípico y de Golf en City Bell, al aire libre, con pantallas, Santili presentó su candidatura en un acto que tuvo oradores -además del vicejefe de gobierno porteño- a Rodríguez Larreta; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; la titular del PRO, Patricia Bullrich; el exsenador y compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, Miguel Ángel Pichetto; y Graciela Ocaña, quien acompañará a Santilli en la lista. Vidal estuvo ausente en el acto, que si contó con la presencia del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien debió resignar encabezar la lista en favor de Santilli. En un acto donde también estuvieron de manera presencial y virtual gran parte de los 58 intendentes que Juntos por el Cambio tiene en territorio bonaerense, Santilli dijo que “los argentinos queremos decir basta, que así no va más”. Tras resaltar su gestión en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, el precandidato se comprometió a “recorrer los 135 municipios, a escuchar, a caminar y a trabajar”.

