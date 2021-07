Julián Álvarez será primer candidato a concejal por el kirchnerismo de Lanús

Julián Álvarez encabezará la lista de concejales del kirchnerismo local por la lista Frente de Todos Ahora Lanús, de cara a las próximas elecciones legislativas. El presidente de IDEAL Lanús y dirigente del Ateneo Néstor Kirchner estará acompañado por Natalia Gradaschi, Víctor De Gennaro, Marcela Barberio, Fernando Saccheri y Belén Berrueco. “Llegó el momento de pensar y trabajar por la ciudad en la que nacimos, nos criamos, caminamos todos los días y queremos”, expresó Julián Álvarez en su publicación oficial. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el domingo 12 de septiembre, mientras que las elecciones generales tendrán lugar el domingo 14 de noviembre.

