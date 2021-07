José Lepere encabeza la lista de precandidatos a concejales en Almirante Brown

Almirante Brown presentó su lista para concejales en el Frente de Todos, en el primer lugar de la nómina a José Lepere, un hombre de La Cámpora, Lepere, hijo de un histórico militante peronista del distrito, se desempeña actualmente como secretario del Interior de la Nación, dentro del ministerio que comanda Wado de Pedro. El segundo lugar de la lista del oficialismo será para la secretaria de Seguridad del Municipio, Pauls Eichel. En tanto que el tercer lugar será para el jefe de Gabinete municipal Leandro Battafarano. La cuarta canddiata será Cecilia Cecchini, que actualmente preside el bloque de concejales del Frente de Todos. Ella será sucedida por el actual secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari. El sexto lugar en la lista lo ocupará Antonela Napoli; e inmediatamente después estará el subsecretario de Seguridad, Martín Borsetti. Octava quedará Sandra Corvalán; y luego Gabriela Aguirre, Micaela Ortíz, Leonardo Herrera y Natalia Charles Mangeon. En cuanto a los precandidatos a consejeros escolares, será cabeza de lista el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; secundado por María Marta Silva y Sergio Pianciola (secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del Municipio de Almirante Brown).

