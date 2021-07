Arranca en Almirante Brown una nueva entrega de la tarjeta alimentar

En el marco del plan “Argentina contra el hambre” implementado por el Gobierno Nacional, se llevará adelante desde el lunes 26 de julio, y durante tres semanas, una nueva entrega de tarjetas alimentarias en Almirante Brown, que beneficiará a más de 13 mil vecinas y vecinos del distrito. Los beneficiarios recibirán su turno o podrán consultar si les corresponde ingresando en alimentar.brown.gob.ar . Las tarjetas se podrán retirar solo con turno previo, con los protocolos de cuidados y prevención por el Coronavirus, en el Club Atlético, Social y Deportivo Villa Calzada, de lunes a viernes de 9 a 17hs. En este sentido, cabe aclarar que los beneficiarios recibirán un mensaje de texto de la Anses con el día y horario de entrega de la tarjeta. Asimismo, el Municipio habilitó el link alimentar.brown.gob.ar donde los vecinos del distrito pueden corroborar -ingresando el número de documento- si les corresponde el beneficio, y de ser así conocer el día y el horario para retirar la tarjeta. Vale recordar que las tarjetas se otorgarán en forma automática sin que se deba realizar ningún tipo de trámite. En Brown ya fueron beneficiadas más de 27 mil personas. En esta tercera edición se entregarán 13.261 nuevas tarjetas, de manera que serán más de 40 mil los brownianos alcanzados por esta política pública. Los plásticos podrán ser retirados solo por el beneficiario, presentando el DNI. Es importante señalar que las familias que reciben el nuevo beneficio deben contar con la tarjeta ya que a partir del mes de agosto solo podrán cobrarlo a través de ella. La Tarjeta Alimentar es un complemento transitorio que el Estado Nacional brinda a familias de todo el país ante la emergencia alimentaria y nutricional, con el objetivo de que accedan a la canasta básica. Con ella se podrán adquirir alimentos, excepto bebidas alcohólicas. Además cabe consignar que no se puede realizar retiros bancarios. Las tarjetas tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con menores de hasta 14 años o discapacitados; embarazadas a partir de los tres meses de gestación y que perciban AUH, personas con discapacidad que reciban la AUH y madres con 7 o más hijos que perciban pensiones no contributivas.

