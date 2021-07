Alberto Fernández: “Deseamos que la Argentina se ponga de pie de una vez para siempre”

Al cierre dela presentación de candidatos a diputados nacionales de provincia y ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos en Garín, habló el presidente de la Nación Alberto Fernandez. En un marco de gran expectativa, el mandatario puso de relieve algunos conceptos centrales relativos a lo que el país tiene por delante. “Hay quienes creen en una sociedad para algunos y otros que creemos en una sociedad para todos” distinguó el Presidente, y convocó a “que la Argentina se ponga de pie para siempre”.

En relación con los compromisos internacionales contraídos por el anterior gobierno, Fernández explicitó: “Yo no me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, yo quiero solucionar el problema de la deuda”. “En todo este tiempo, justo es decirlo, a nosotros la pandemia nos consumió mucho tiempo y esfuerzo -asumió también el primer mandatario de la Nación- pero no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y cumplimos con los compromisos electorales del 2019: reconocimos derechos de la mujer, dictamos la ley del IVE y de los Mil Días; los trabajadores y trabajadoras dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias que se discutió durante 11 años” enumeró, pero advirtió también que “cuidar a los argentinos no es parte de una campaña electoral” sino “un imperativo ético y moral”. “No me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, yo quiero solucionar el problema de la deuda” ALBERTO FERNÁNDEZ “Este imperativo es mío y es de los candidatos del Frente de Todos”, ratificó Fernández, pidiendo a los argentinos y argentinas el respaldo electoral en función de los mismos objetivos e ideales que hace dos años lo llevaron al gobierno con su equipo:”Venimos a proponerles que nos acompañen como lo hicieron en el 2019, trajimos a nuestros mejores hombres y mujeres”, dijo el Presidente en alusión a la actual propuesta electoral.

Previo al mensaje presidencial, ya la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se dirigió al electorado en términos similares a los del primer mandatario, al enfatizar la necesidad de que en la campaña que comienza “en vez de discutir de anécdotas y nombres comencemos a discutir políticas”. “Esta una elección que se desarrolla en un momento especial e inédito para el país y debemos inaugurar, en honor a las víctimas de la pandemia, una nueva forma de discutir y debatir que no sea para el marketing” puntualizó Fernández de Kirchner. “Tenemos los mejores candidatos pero el mejor candidato es la unidad” CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER “Durante doce años y medio, después del desastre de 2001, Argentina creció en base a la producción y el trabajo”, marcó la titular del Senado y completó:“Ya probamos un modelo de producción e incentivo a los salarios; esta es una oportunidad de que las fuerzas políticas argentinas hablemos sin beneficio de inventario; discutamos todo lo que hay que discutir porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución entre todos”. “El marketing y el coaching, por favor… antes era novedoso pero ya lo conocemos todos… con saltito y risita no vamos a ninguna parte”, disparó Cristina, y pidió “discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia”. “Durante doce años y medio, después del desastre de 2001, Argentina creció en base a la producción y el trabajo”, marcó la titular del Senado. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó que el Frente de Todos tiene “candidatos que representan las ideas y el proyecto que trajimos en 2019”. “Venimos a reconstruir la Argentina después del desastre neoliberal” AXEL KICILLOF “Apertura importadora, ingresos deprimidos, trarifazos impagables: eso liquidó a la industria nacional durante el neeoliberalismo de Macri.Nosotros venimos a reconstruir la Argentina después del desastre neoliberal -se diferenció el mandatario bonaerense- y nos agarró la pandemia. Estamos en eso, nuestros candidatos son un renacimiento, nos toca recuperar el trabajo y los ingresos. Tenemos los mejores candidatos pero el mejor candidato es la unidad”. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que tomó la palabra en primer lugar planteó: “ultimamente se ven candidatos que pasan de un distrito a otro como si no hubiera arraigo en relación con el lugar que uno tiene que gobernar y representar”. “Quienes cerraron y explotaron escuelas hablan de educción; quienes endeudaron a la Argentina hablan de salud económica. En septiembre y noviembre vamos a elegir diputados para ayudar a Alberto Fernández a ratificar un contrato que firmamos con la ciudadanía y que lamentablemente la pandemia puso en pausa”. El Frente de Todos está presentando a sus precandidatos rumbo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Vamos a elegir diputados para ayudar a Alberto Fernández a ratificar un contrato que firmamos con la ciudadanía” SERGIO MASSA También participaron del acto de presentación en la localidad de Garín, partido de Escobar, el intendente local, Ariel Sujarchuk y las candidatas y candidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan; así como de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro y Gisela Marziotta.

