Por la pandemia, las autoridades de mesa serán menores de 58 años en la Provincia

Las autoridades de mesa en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas tendrán entre 22 y 58 años, a fin de “disminuir la cantidad de personas en edad de riesgo por contagio de Covid-19”. La medida la dispuso el juez electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla y de esa forma siguió las pautas que había fijado la Cámara Nacional Electoral para estos comicios. El tribunal estipuló que pueden ser convocadas como autoridad de mesa personas de 18 a 55 años, cuando la ley permite hasta los 70. Razones de prudencia aconsejan, dado el estado de la pandemia a la fecha, acotar el rango etario de selección a fin de evitar que las designaciones recaigan en electores que integran los grupos etarios que evidencian mayores niveles de contagiosidad o de riesgo asociado al contagio de Covid-19″, explicó la Cámara en su resolución del mes pasado. Ahora, Ramos Padilla fijó la edad de las autoridades de mesa de 22 a 58 años y explicó: “Se ha adelantado la selección aleatoria de electores del padrón que habrán de desempeñarse como autoridades de mesa y se han bajado los parámetros de edad máxima de preferencia a efectos de disminuir la cantidad de personas en edad de riesgo –por contagio de COVID-19- que el sistema informático pudiera seleccionar aleatoriamente”. “Se han incorporado procedimientos digitales con el fin de tramitar las excusaciones de las autoridades de mesa designadas”, sostuvo en su resolución el juez. Telegramas En Buenos Aires, los telegramas para ser designado autoridad de mesa comenzaron a enviarse esta semana y se necesitan 73.834 para estas elecciones. La Cámara Electoral dispuso que haya una lista de reserva de autoridades, debido a que muchas de ellas podrían antes del comicio informar que fueron positivos de coronavirus o contacto estrecho. Por eso, además del presidente y vice, se designarán personas que pueden ser llamadas ante una baja. En la provincia de Buenos Aires existe preocupación por el tema, debido a que, en los comicios del 2019, el 57,53% de los designados se excusaron de participar y el día de la elección el 37,71% de las mesas funcionó con una sola autoridad.

Both comments and pings are currently closed.