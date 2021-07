Argentina superó los 40 millones de dosis recibidas con un nuevo vuelo que llegó de China

La Argentina superó los 40,6 millones de vacunas, con la llegada al país de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con 768.000 dosis del laboratorio Sinopharm, destinadas a fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno despliega en todo el territorio nacional. El Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, con el número de vuelo AR1093, que trasladó las vacunas desde China arribó a las 18.20 y es el último de los diez previstos para julio, en el acuerdo suscripto con el China National Pharmaceutical Group Corp por un total de 24 millones de vacunas, a razón de 8 millones por mes, entre julio y septiembre. El miércoles llegaron 768.000 dosis de Sinopharm, en lo que fue el noveno arribo de esta tanda. Aerolíneas Argentinas completó hasta este jueves un total de 16 vuelos desde Beijing (China) en los que se trasladaron 12.775.000 dosis de Sinopharm, 22 viajes desde Moscú (Rusia) que sumaron 11.813.375 de Sputnik V y 2 de Memphis (Estados Unidos) con 3.500.000 de Moderna. En total, Aerolíneas Argentinas trajo al país 28.188.375 vacunas en 40 vuelos realizados hasta ahora. Desde que se inició la campaña de inmunización arribaron 40.713.430 vacunas, de las cuales 13.680.000 corresponden a Sinopharm; 11.868.830 a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2); 9.140.600 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; 3.500.000 a Moderna; 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la OMS y 580.000 a AstraZeneca-Covishield. Mientras, más del 50,41% de la población total de Argentina ha sido vacunada con al menos una dosis contra la Covid-19, y hasta esta mañana se distribuyeron 32.867.774 vacunas en todas las jurisdicciones, al tiempo que se aplicaron 28.674.364, según el Monitor Público de Vacunación. De ese total, 22.876.517 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 5.797.847 cuentan con el esquema completo sobre una población de 45.376.763 habitantes, medida por el Indec en el año 2020. Se administran más dosis La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que “estamos siendo exitosos en demorar la entrada de la variante Delta” a la Argentina. Pero advirtió que “tarde o temprano es una posibilidad” que ingrese al país, por lo que “es muy importante seguir manteniendo cuidados y que quienes vuelvan del exterior hagan el aislamiento y el PCR”. La ministra explicó que la administración de la segunda dosis a quienes tienen que completar su esquema y el envío de nuevos turnos a la población más joven para iniciar la inoculación “son cosas paralelas”. “Se siguen iniciando esquemas de vacunación, pero en simultáneo se administran segundas dosis para completar los esquemas de las personas de más riesgo, lo cual es relevante para brindar la mayor protección posible ante el riesgo de circulación de la variante Delta“, explicó a la prensa. En relación a la demanda del segundo componente de Sputnik V, dijo que desde el Gobierno están trabajando para “seguir recibiéndolo”. Afirmó que “la vacuna Sputnik V es una de las más eficaces y una dosis protege de forma similar a dos dosis de las otras vacunas”. “Estamos esperando el control de calidad de 143 mil dosis para principios de agosto y más de 800 mil dosis para la segunda semana de agosto ya formuladas. Y con estos 500 litros, que son otras 800 mil dosis está aclarando un poco el panorama de los segundos componentes”, indicó Vizzotti. En este sentido, transmitió “tranquilidad” señalando que, por un lado, la primera dosis “ya garantiza mucha protección y no pasa nada al transcurrir los tres meses desde su aplicación”, y, por el otro, se está trabajando “para conseguir los segundos componentes y completar los esquemas”. La Argentina recibirá en los próximos días 1.000 litros del componente activo de la vacuna Sputnik V para completar la producción de cerca de 1.600.000 dosis 2 en la planta que Laboratorios Richmond posee en el partido bonaerense de Pilar, informaron fuentes oficiales. Las autoridades rusas respondieron así a los reclamos que llevaron a cabo en los últimos días Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, a raíz de las demoras registradas en las entregas del segundo componente.

Both comments and pings are currently closed.