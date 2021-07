Entregaron semillas y plantas a vecinos que completaron cursos de huerta

El Municipio de Almirante Brown entregó semillas y plantines a las vecinas y vecinos del distrito que participaron de un nuevo taller de huerta dictado de forma virtual. La Sociedad de Fomento del Barrio Vattuone, sede la nueva convocatoria -ubicada en Avellaneda 1700- fue escenario del último encuentro que se realizó con la modalidad presencial para la entrega de las plantas y semillas. El intendente Mariano Cascallares indicó que “con nuestro programa Brown Verde continuamos potenciando las Huertas Domiciliarias haciendo realidad la soberanía alimentaria y una nutrición más saludable para toda nuestra gente”. El curso constó de cuatro clases y en él se enseñaron las cuestiones básicas que hacen al desarrollo de una huerta, tales como; la siembra, control de plagas, la composta -abono orgánico- y cosecha. Formaron parte de la reunión el Ingeniero Agrónomo y coordinador de la actividad, Gonzalo Velázquez, quien respondió las inquietudes de los participantes del taller y las capacitadoras, Mirta Cabrera y Melisa Letemendia, además de numerosos vecinos que terminaron la capacitación. “Estoy realmente feliz con lo que aprendí”, sostuvo Shirley que llegó desde Claypole con la alegría de compartir un momento con quienes disfrutan de esparcirse con el trabajo de la huerta. Por su parte, Patricia -que estuvo acompañada por su hijo Simón- coincidió en remarcar la importancia de poder compartir en familia una actividad que comenzó en su entorno durante la pandemia y que ya está dando sus frutos. Asimismo la vecina que vive en Burzaco subrayó la tarea del Municipio al promover una acción de estas características. Finalmente, Velázquez comentó que dicho taller, promovido desde la Granja Educativa Municipal, se suma a las capacitaciones que se llevan adelante en las diferentes instituciones del distrito, entre ellas, en unidades sanitarias. Dichos cursos se realizan desde 2016, en las temporadas de otoño- invierno y primavera-verano por iniciativa de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, y actualmente se trabaja con cultivos no tradicionales, como la mostaza, el kale, hinojo y diferentes tipos de tomates, zapallos y chauchas, con el objetivo de que la gente innove, siembre, coseche y se alimente de otra forma. En la ocasión se entregaron plantines de apio y lechuga, además de semillas de acelga y caléndula que se producen en la Granja Educativa del Municipio, la cual se abastece de su propio trabajo. También la comuna promueve cursos de jardinería y compostaje. Para información o asesoramiento, escribir a granjaeducativamunicipal@brown.gob.ar

Both comments and pings are currently closed.