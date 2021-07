El municipio y AySA avanzan con obras de cloacas que benefician a 15 mil vecinos

El Municipio de Almirante Brown avanza, en coordinación con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con dos importantes obras cloacales que se llevarán adelante en Burzaco, que beneficiarán directamente a más de 15 mil vecinas y vecinos. Mientras tanto, se continúan concretando más obras en Rafael Calzada, San Francisco Solano y Claypole. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que las obras son la “Estación de Bombeo Adrogué Sur I” y la “Red Secundaria Cloacal – Adrogué Sur I”, las cuales beneficiarán a los vecinos y vecinas comprendidos entre las calles San Martín, Hipólito Yrigoyen, Alsina y Alcorta (lado Oeste) y Azopardo, Espora, Ricardo Rojas, Pellegrini y las vías del ferrocarril (lado Este). En este sentido, la nueva Estación de Bombeo se ubicará en el parque de la Estación Ferroviaria, sita en Roca casi 9 de julio, a metros de la nueva Delegación. La misma tendrá diez metros de profundidad por tres metros de diámetro y sentará las bases para avanzar con la red cloacal. Actualmente se están realizando los cateos correspondientes para dar inicio a los trabajos. Además, en Almirante Brown hay otras cinco obras en ejecución de redes cloacales muy importantes en zonas de Burzaco, San Francisco Solano, Rafael Calzada y Claypole, que beneficiarán en total a más de 28.000 vecinos y vecinas de esas localidades. En este sentido, las obras que se están llevando adelante son la “Red Secundaria Cloacal – Burzaco Sur” en el barrio Corimayo de Burzaco, la cual incluye la colocación de 27.821 metros lineales de red y 1.810 conexiones domiciliarias, las cuales repercutirán en una mejora directa para 5.910 personas. También está en marcha la “Red Secundaria Cloacal – Claypole I”, que representa un beneficio para 12.180 vecinos y vecinas de Solano. En este caso los trabajos incluyen la instalación de 21.309 metros lineales de caños y 2.225 nuevas conexiones. Otra de las obras en ejecución es la “Red Secundaria Cloacal – Renovación Barrio 2 de Abril” de la localidad de Rafael Calzada, la cual mejorará sustancialmente la calidad de vida de 5.800 personas del barrio 2 de Abril gracias a la colocación de 900 metros lineales de red, permitiendo 86 nuevas conexiones. Por último, también se están llevando adelante dos obras con cooperativas en el marco del programa Cloaca+Trabajo en Claypole. Se trata de la “Red Cloacal Claypole Norte M1”, que cuenta con 450 conexiones y beneficia a 2.250 personas y la red “Claypole Norte M2”, que concreta 420 nuevas conexiones domiciliarias y repercute directamente a 2.100 vecinos y vecinas.

Both comments and pings are currently closed.