El Frente de Todos ratificó “unidad” del peronismo e impulsa mensaje de “esperanza”

El Frente de Todos (FdT) transita los días previos al cierre de listas de precandidatos con “cierta tranquilidad” y “varias certezas”, entre las cuales se destacan la unidad del peronismo y un mensaje de “esperanza” para la pospandemia como ejes de campaña rumbo a las PASO y las elecciones legislativas, dijeron fuentes partidarias. Mientras prosiguen las negociaciones internas para el cierre de listas del próximo sábado, tanto el presidente Alberto Fernández como el kirchnerismo enviaron mensajes a favor de terminar con la “cultura de los desencuentros” y recuperar la “esperanza”, después de la “situación difícil” que supuso la irrupción del coronavirus a comienzos del año pasado. El FdT se encamina a iniciar la campaña con “cierta tranquilidad” y “varias certezas”, dijeron voceros, aunque hasta ahora ningún sector de la coalición de Gobierno ha adelantado cómo será la conformación de las nóminas y quiénes encabezarán las boletas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en el resto de los distritos . En lo que sí coinciden los referentes de los distintos sectores de la coalición es en la valoración de la “unidad lograda en 2019 y consolidada luego de dos años muy duros” en los que a la “grave situación del país” tras 4 años del gobierno de Mauricio Macri sobrevino la pandemia y “profundizó todos los malos indicadores”. El Presidente llamó a “terminar con la cultura de los desencuentros y superar las diferencias”, aseguró que la pandemia “poco a poco se va desvaneciendo” gracias “al plan de vacunación” y expresó su deseo de que lo que sucedió a raíz de la pandemia “no sea en vano” y concluyan las “antinomias”. “El tiempo de desencuentro se terminó. No peleemos más entre nosotros, demos vuelta la página del desencuentro, miren todo lo que tenemos por hacer” “El tiempo de desencuentro se terminó. No peleemos más entre nosotros, demos vuelta la página del desencuentro, miren todo lo que tenemos por hacer”, sostuvo el mandatario en un acto en Chaco. En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, aseguró que el FdT “tendrá la responsabilidad de devolver la esperanza” después de la “situación difícil” que originó la pandemia. En una entrevista con Télam Radio, el funcionario señaló también que ante la “situación excepcional” que atraviesan el país y el mundo, la coalición oficialista aboga para que la campaña sea “respetuosa de la ciudadanía, que está padeciendo una situación angustiante”. PODCAST · ANDRÉS LARROQUE-ENTREVISTA: “ABOGAMOS PORQUE SEA UNA CAMPAÑA RESPETUOSA” El dirigente referente de La Cámpora sostuvo que “no se puede engañar la realidad”, al advertir que “la pandemia vino a disimular la catástrofe que habían dejado Macri a nivel nacional y (María Eugenia) Vidal en la provincia de Buenos Aires”. En la misma línea, la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, aseguró que confía en que “la ciudadanía reafirme” el apoyo al FdT en las urnas y dijo que no quiere “ni pensar” cómo hubiese sido la pandemia bajo la gestión de Macri y Vidal. La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, aseguró que confía en que “la ciudadanía reafirme” Consultada respecto de la posibilidad de encabezar la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz señaló que el mandatario y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “son los que van a terminar de definir”. “El FdT tiene una cantidad de hombres y mujeres preparados para la disputa electoral”, dijo, y expresó su confianza en que la sociedad “reafirme el rumbo de lo que hizo en la votación en 2019” y que se incline hacia el “futuro, apostando a un proyecto de producción y recuperación del trabajo”. “El FdT tiene una cantidad de hombres y mujeres preparados para la disputa electoral” VICTORIA TOLOSA PAZ,TITULAR DEL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES El ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, afirmó que el concepto que rige sobre el cierre de listas es la “unidad”, una consigna que resulta “más fuerte que cualquier candidato que pueda encabezar la lista”. En declaraciones a Futurock, el funcionario planteó que la vicepresidenta “va a estar en las decisiones” electorales porque es la “madre del FdT”, al que “ideó, pensó y al que más cuida”. Desde el sindicalismo, el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, se sumó al respaldo al FdT y vaticinó que en las elecciones “la gente va a votar a los candidatos que defiendan el trabajo y la industria”. La danza de nombres continúa y se incrementa con el paso de los días, pero el FdT mantiene una postura común respecto de que serán Fernández, la vicepresidenta y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes resolverán los nombres de los elegidos.

