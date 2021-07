Buscan a un joven que fue visto por última vez hace una semana en Berazategui

La justicia bonaerense realiza diligencias de averiguación de paradero para encontrar a Emiliano Martín Etchegoyen, de 40 años, quien se ausentó el 12 de julio del domicilio de un hermano en la localidad bonaerense de Berazategui, se informó. Según fuentes policiales, la madre del joven, Ana María Cordero, radicó una denuncia en la que interviene la UFIJ 04 a cargo de la doctora Silvia Borrone, quien ordenó que sea aceptada para ser girada a la autoridad judicial interviniente en Capital Federal, donde hubo una denuncia previa. Según la denuncia de Cordero, su hijo se ausentó el 12 de julio del domicilio de su hermano, en Berazategui, y desde ese momento se desconoce su paradero. La denunciante agregó que se comunicó con los compañeros de trabajo de su hijo, que se desempeña en la Biblioteca Nacional hace cinco años, quienes le informaron que nunca llegó a ese destino. Agregó que el día 13 radicó otra denuncia en la Comisaría Vecinal 10 de la Ciudad de Buenos Aires, donde interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 34. Según la progenitora denunciante, su hijo se encontraba depresivo y el 1 de julio se fue a vivir a la casa de su hermano Eduardo a raíz de discusiones con su esposa Belén Molina, con quien tiene una hija de un año y cinco meses. El domingo 11 de julio, hacia las 18, fue la última vez que Cordero vio a su hijo en la casa de Eduardo, donde aquél le comentó que al día siguiente iría a su trabajo en la Biblioteca Nacional, donde vería a un abogado para asesorarse con el tema de las visitas a su hija. Según las fuentes judiciales, la fiscal de Berazategui pidió las cámaras de seguridad de la zona y se contactó con la fiscalía de capital para establecer si la causa pasa a su fuero o se sigue tramitando en la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, la fiscalía va a pedir que se revise la tarjeta SUBE de Etchegoyen, cuyo hermano manifestó que se ausentó de su casa en un taxi, agregaron las fuentes.

Both comments and pings are currently closed.