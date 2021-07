Cascallares encabezó la celebración por el 112 aniversario de Rafael Calzada

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó esta mañana el acto oficial en el marco de la conmemoración del 112° aniversario de la localidad de Rafael Calzada. El encuentro, respetando todas las medidas sanitarias de prevención del Coronavirus, se desarrolló en la Plazoleta de la Amistad, hasta donde también llegaron vecinas, vecinos, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Gobierno del Municipio de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el delegado de Rafael Calzada, José Canto. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta la Sociedad de Fomento Carlos Denis Murphy, donde se ubica uno de los Centros de Vacunación contra el Covid-19 de nuestro distrito. Allí Mariano Cascallares acompañó a los voluntarios, al personal de Salud y al equipo del Municipio que en este domingo continúa inmunizando a las vecinas y los vecinos de Rafael Calzada en su aniversario.

