Con mil voluntarios y vacunatorios itinerantes, desarrollan un sábado de vacunación masiva

El Municipio de Almirante Brown informó que hoy, sábado 17 de julio, más de un millar de voluntarias y voluntarios recorren las localidades y los barrios de nuestro distrito casa por casa inscribiendo a los vecinos de “Buenos Aires Vacunate” y convocando a inmunizarse contra el Covid-10 e incluso facilitando el traslado a quienes solicitan inmunizarse. Justamente para ello, la Comuna que conduce Mariano Cascallares habilitó hoy sábado cuatro postas vacunatorias itinerantes que se suman a los nueve Centros de Vacunación que funcionan en forma permanente en diferentes localidades de nuestro distrito. Los nuevos vacunatorios itinerantes atienden de 10 a 16 y se ubican en San José (Bouchard y Misiones), en la Sociedad de Fomento “El Encuentro” de Malvinas Argentinas (Gastón Jarry 390) y en los clubes Defensores de Glew (Sarmiento y Soldi) y Los Álamos (Morales 151), brindando vacunación libre para mayores de 35 años sin comorbilidades, además de todos los grupos de riesgo. “Quiero destacar y agradecer el enorme trabajo de los vacunadores, de las y los voluntarios, del personal de seguridad y de todo el equipo Municipal que lleva adelante todos los días un incesante trabajo en los vacunatorios inoculando y brindando información a todos nuestros vecinos y vecinas”, remarcó el intendente Mariano Cascallares que desde temprano está recorriendo los vacunatorios.

Both comments and pings are currently closed.