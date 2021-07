Llegó desde China un vuelo con más de 760 mil dosis de la Sinopharm

Con un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegó este viernes desde China con una partida de más de 760 mil vacunas Sinopharm, la Argentina superó los 28 millones de dosis contra el coronavirus recibidas desde el inicio del plan de vacunación. El Airbus 330-200, matrícula LV-FVH, bajo el número AR1073, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, proveniente de Beijing a las 19.19, con un cargamento de 768 mil vacunas de Sinopharm, precisaron fuentes oficiales. Se trata del segundo vuelo de un operativo que comenzó la semana pasada y que le permitirá a la Argentina recibir 8 millones de Sinoparhm en los próximos diez días, sobre un total 24 millones acordado con el China National Pharmaceutical Group Corp previstas entre julio y septiembre El primero de los vuelos de este megaoperativo partió el viernes de la semana pasada y regresó el domingo con 768.000 dosis, en tanto el miércoles partió el segundo, que aterrizó ayer a la tarde en Beijing. Para el total del operativo se utilizan tres aviones Airbus 330-200 de la flota de largo alcance de Aerolíneas Argentinas, que irán haciendo los recorridos durante los próximos tres meses. El país ya recibió más de 28 millones de vacunas. “Son 8 millones de vacunas en un plazo de 15 días, un esfuerzo logístico muy grande que nos permite traer una cantidad de dosis muy importante y que van a permitir seguir vacunando a un buen ritmo”, señaló el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Aerolíneas lleva completados hasta ahora 30 vuelos para el transporte de vacunas desde el inicio de la pandemia, de los cuales 9 tuvieron como destino a Beijing y en los cuales se trajeron al país 6.731.200 de dosis. Además, se concretaron hasta ahora 21 vuelos a Moscú en los que se transportaron 11.263.375 dosis de la vacuna producida por el Instituto Gamaleya, por lo que, en el total de operaciones realizadas por la línea de bandera, se trasladaron 17.994.575 de dosis. Además, hubo otros vuelos con vacunas, como el del sistema Covax. El lunes se firma un acuerdo para la compra de vacunas Moderna. Acuerdo con Moderna En su informe ante la Cámara de Diputados el jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el próximo lunes el Gobierno firmará un acuerdo con el laboratorio estadounidense Moderna. “A partir del marco normativo logrado, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna un acuerdo para nuevas dosis para nuestro país. Se trata de un laboratorio americano que está desarrollando vacunas pediátricas. Es una gran noticia”, dijo Cafiero. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, viene desarrollando una estrategia para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, priorizando a quienes presentan comorbilidades, algo que quedó posibilitado con la firma de un DNU modificatorio de algunos aspectos de la ley de vacunas sancionada por el Congreso, que el martes último obtuvo el aval mayoritario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Hasta el momento arribaron al país un total de 28.383.730 dosis, de las cuales 11.265.830 corresponden a Sputnik V, (9.375.670 del componente 1 y 1.890.160 del componente 2); 7.536.000 a las Sinopharm; 580.000 a AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 a AstraZeneca por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y 7.057.900 a las de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

