El municipio celebra nuevo aniversario de la independencia con una peña patria virtual

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, realizará este viernes 9 de julio una peña patria virtual con importantes artistas y grupos de baile, en conmemoración por el 205º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La iniciativa se desarrollará desde las 21, a través del canal de Facebook “Instituto de las Culturas Brown”, y contará con la presencia del reconocido violinista Juanjo Abregu y del grupo de bombistas Retumbe Legüero. También la Compañía Folklórica Natal, que realizará una versión autóctona de nuestro Himno Nacional, y el grupo Expresiones del Tango, un cuerpo de baile de la Casa de la Cultura. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que si bien este tipo de actividades se conmemoran habitualmente de forma presencial, debido a la actual pandemia se decidió hacerla de manera virtual para no dejar de reivindicar esta fecha tan especial para el pueblo argentino.

