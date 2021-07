Cascallares encabezó emotivo acto por el 205° aniversario de la Independencia en Longchamps

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó este viernes un emotivo acto por el 205º Aniversario de la Independencia Argentina que se llevó adelante en Longchamps, donde entregó conmemoraciones a instituciones brownianas. La jornada se llevó adelante respetando todos los protocolos de distanciamiento social en la Plazoleta “Juan Pablo II”, ubicada entre la avenida Hipólito Yrigoyen y Arias, donde el jefe comunal encabezó el izamiento del Pabellón Nacional junto con los Bomberos del Destacamento Nº1 de Longchamps. Además, la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Infantería 1 “Patricios!, compuesta por 50 integrantes, interpretó las estrofas del Himno Nacional Argentino y Aurora. Posteriormente, Mariano Cascallares entregó una distinción a la Sociedad de Fomento Castelli por sus 66 años de existencia, espacio que funciona además como uno de los nueve centros de vacunación de nuestro distrito. También entregó banderas de ceremonia y placas conmemorativas a cuatro establecimientos educativos de la Comuna, entre ellos la Escuela Primaria Nº56 de Burzaco, la Escuela Primaria Nº58 de Solano y la Escuela Técnica Nº1 de Longchamps por sus 50 aniversario y también a la Escuela Primaria Nº79 de Longchamps, en su 25 aniversario. De la jornada participaron la diputada nacional María Rosa Martinez; el diputado nacional Federico Faggioli; la diputada bonaerense, Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y el delegado local José María Vera. También el coordinador de Ex Combatientes, José Palacios; el vicepresidente del Centro de Ex Combatientes “Puerto Argentino”, Francisco Marcovich; el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Ricardo Sánchez; el comandante General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Eduardo Bertelli; el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew, Alejandro Castañares y el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew, Hernán Fernández. Finalmente, también dijeron presente la directora del UPA y a cargo del Hospital Modular “María Eugenia Álvarez”, Virginia Vallejos; la presidente de la Sociedad de Fomento Castelli, Mónica Domec”; la directora de la Escuela Técnica Nº 1, ¨Gral. Martín Miguel de Güemes¨, Valeria Galiuzzi y el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Luján, el presbítero Mario Inchauspe, entre otras autoridades. Finalmente, el intendente Mariano Cascallares también recorrió los cuatro vacunatorios itinerantes que se desplegaron este 9 y 10 de julio en las localidades de Glew, José Mármol y Longchamps, en el marco de la iniciativa “Jornadas de Vacunación para la Historia”, en la que se aplican vacunas libres para mayores de 40 años y a todos los grupos de riesgo. Los cuatro puntos, ubicados en el CIC de Glew (Garibaldi 220), el Centro Cultural Parque Roma de Glew (Fausto 233), Club Arzeno de Burzaco (Prieto 1371) y el CIC de José Mármol (Frías 4100), se suman estos dos días a los nueve centros de vacunación que funcionan diariamente en nuestro distrito.

