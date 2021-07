Lanzan dos jornadas históricas de vacunación y arranca la vacuna libre para mayores de 40 años

El Municipio de Almirante Brown anunció que este viernes 9 de julio, en coincidencia con un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, arranca la vacuna libre para las vecinas y los vecinos a partir de los 40 años de edad que podrán acercarse a los Centros de Vacunación a inmunizarse sin turno previo. Mientras tanto, este viernes 9 de julio y el sábado 10 de julio se realizarán dos JORNADAS HISTÓRICAS DE VACUNACIÓN llamadas “La Vacuna es Libertad” en Almirante Brown sumando más vacunatorios a los que ya funcionan y también habilitando nuevos centros de inscripción en “Buenos Aires Vacunate”. Este jueves y viernes de 9 a 18 horas se sumarán a la vacunación contra el Covid-19 el CIC de Glew (calle Garibaldi N° 220 entre Beruti y Mazzini); el Centro Cultural Parque Roma de Glew (calle Fausto N° 233 entre Clark y Campbell); el Club Arzeno (calle Prieto N° 130 esquina Pedro Viera); y el CIC de José Mármol ubicado en la calle Frías al 4100 de esa localidad browniana. Allí podrán vacunarse sin turno previo todas las vecinas y los vecinos mayores de 18 años con comorbilidades, docentes, personal de seguridad y de Salud, las gestantes (primeras dosis en todos los casos), y l@s mayores de 40 años en general sin patologías asociadas ni turnos previos. Mientras tanto, los ocho tradicionales vacunatorios contra el Covid-19 de la Comuna browniana continuarán funcionando con normalidad. El listado con las direcciones se encuentran ingresando en https://www.almirantebrown.gov.ar/centros-vacunacion . Además, el Municipio que conduce Mariano Cascallares anticipó que este viernes 9 de julio y el sábado 10 de julio se instalarán puntos de inscripción en Buenos Aires Vacunate en la Plaza CGT de las calles Santa Ana y Mitre; en la Plaza Nuestras Malvinas de Glew (Campbell y Fausto); en el CIC de Glew (calle Garibaldi N° 220 entre Beruti y Mazzibii; y en la Plaza Mastrángelo de Burzaco (calle Prieto y Asamblea). Estos puntos de inscripción funcionarán jueves y viernes de esta semana a partir de las 10 horas. Además, el Municipio de Almirante Brown continúa inscribiendo casa por casa en “Buenos Aires Vacunate” y brinda información y asesoramiento en sus 12 delegaciones municipales y a través del 0800-222-7696. Almirante Brown acaba de superar las 200 mil personas inmunizadas contra el Covid-19, y el fin de semana pasado se batió un nuevo récord de más de 5300 inmunizados en una sola jornada. Se anticipa que la celebración de un nuevo aniversario de la Independencia Nacional este 9 y 10 de julio traerán un aluvión de nuevos vacunados.

