Juan María Viñales prepara un plenario de cara a las PASO

En el Día de la Independencia el Frente Ciudadano alista a los responsables territoriales de los circuitos electorales para fiscalizar las PASO. Cumpliendo con la normativa vigente y de acuerdo al protocolo sanitario del Covid-19, el sector que conduce Juan María Viñales se prepara para el 14 de setiembre con un plenario de organización. El evento sera este viernes 9 de julio a partir de las 15hs en las inmediaciones del Parque Lomas, Angel Vargas al 900 a 250mts de Molina Arrotea y Amado Nervo

Both comments and pings are currently closed.